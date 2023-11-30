مصرع محاسب دهسته سيارة أثناء عبوره الطريق في الشروق
لقى محاسب مصرعه دهسًا أسفل عجلات سيارة أثناء عبور الطريق فى ميدنة الشروق والقى رجال المباحث القبض على المتهم.
وكان قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة تلقى بلاغا بحدوث مصادمة ومصاب بدائرة القسم.
وبالانتقال والفحص تبين أنه حال عبور (محاسب، مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر) "توفى متأثرًا بإصابته" إصطدمت به سيارة مجهولة لاذ قائدها بالفرار بها، نتج عن ذلك إصابته التى أوت بحياته.
وبالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة، وعلل إنصرافه من محل البلاغ خوفًا من تعدى الأهالى عليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
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