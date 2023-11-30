بسبب لهو الأطفال، مقتل مزارع بوابل من الرصاص فى أسيوط

لقى مزارع مصرعه بوابل من الرصاص بسبب لهو الأطفال فى أسيوط وتمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط المتهم.

كشف ملابسات واقعة مقتل مزارع بأسيوط.. وتحديد وضبط مرتكب الواقعة.



تلقى مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط اخطارًا، من إحدى المستشفيات بدائرة المركز باستقبالها جثة (مزارع - مقيم بذات العنوان) بها عيار ناري بالجسم.

بالفحص وبسؤال شقيق المتوفى اتهم (عامل – مقيم بدائرة المركز) بإطلاق عيار نارى تجاه المجنى عليه من سلاح نارى كان بحوزته وإحداث إصابته التى أودت بحياته.. وذلك على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما بسبب خلافات سابقة حول الجيرة ولهو الأطفال.



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وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة (بندقية آلية و2 خزينة وعدد من الطلقات لذات العيار).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات الخلافات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

