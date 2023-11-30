أخبار مصر: تمديد الهدنة بين حماس وإسرائيل، انطلاق قمة المناخ، وفاة هنري كيسنجر، خطة الصين لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

أخبار مصر والعالم، نشرت " فيتو" على مدى الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

جاءت أهم الأخبار كالتالي:

إسرائيل و"حماس" تعلنان تمديد الهدنة المؤقتة لمواصلة عملية تبادل الأسرى

أعلنت حركة حماس، أنه تم الاتفاق على تمديد الهدنة ليوم سابع وهو اليوم الخميس.

وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن عمر 100 عام

توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والحائز على جائزة نوبل للسلام، هنري كيسنجر، اليوم الخميس عن عمر يناهز 100 عام، وفقًا لموقعه الشخصي.

قطر تعلن استمرار الهدنة بين إسرائيل وحماس بنفس الشروط السابقة

أعلنت قطر عن توصل الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتمديد الهدنة ليوم إضافي، بعدما كانت حماس، قد تحدثت عن رفض إسرائيل تسلم محتجزين في اليوم السابع من الهدنة.

انتظر العالم ليتغير، انطلاق قمة المناخ COP28 بدبي خلال ساعات

ينطلق، اليوم الخميس، المؤتمر البيئي الأكبر في العالم، مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ COP28 بدبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت شعار "انتظر العالم ليتغير".

كتائب القسام تنشر فيديو للحظة تسليم الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين بغزة

نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقطع فيديو لجانب من تسليم مجاهدي كتائب القســام وسرايـــا القـدس للدفعة السادسة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.

مسؤول إسرائيلي: إذا لم تغير حماس قوائم الأسرى سنستأنف الهجوم على غزة بحلول الساعة 7 صباحا

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصدر إسرائيلي قوله إنه إذا لم تتغير قائمة الأسرى التي نقلتها حركة حماس عبر الوسطاء، بحلول الساعة 7 صباحًا، فإن إسرائيل ستستأنف الهجوم على قطاع غزة.

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خبير يكشف عن عوائق تهدد نجاح قمة المناخ COP 28 قبل ساعات من انطلاقها

قلل الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، من فرص نجاح قمة المناخ COP 28 المقرر إطلاق أعملها اليوم الخميس بدبي في الإمارات.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 30-11-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس، حيث يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، على السواحل الشمالية وحار على سيناء وعلى جنوب الصعيد.

الصين تقدم "ورقة موقف" وخطة من 4 نقاط بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

اقترحت الصين في ورقة موقف صدرت، اليوم الخميس، بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أن يكثف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وساطته الدبلوماسية ويعيد إطلاق حل الدولتين ويدعو لمؤتمر سلام دولي يكون "أكثر موثوقية وفعَّالية" في أقرب وقت ممكن.

اليوم، انطلاق الاختبارات الإلكترونية للمتظلمين في مسابقة وزارة الزراعة

يعقد بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الخميس الاختبارات الإلكترونية للمقبول تظلمهم في مسابقة مسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

موعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء

ينتظر عدد كبير من المواطنين، قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة والذي وافق عليه مجلس النواب نهائيًّا خلال جلساته العامة الأسبوع الماضي.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المؤتمر الأوروبي

دوري المؤتمر الأوروبي، تقام اليوم الخميس عدد من المباريات الهامة في الجولة الخامسة من منافسات دور المجموعات بدوري المؤتمر الأوروبي للموسم الحالي 2023/2024.

مسؤول إسرائيلي: حماس لديها ما يكفي من الأسرى لتمديد الهدنة

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول إسرائيلي بأن حركة حماس لديها ما يكفي من الأسرى لـتمديد الهدنة بينها وبين تل أبيب يومين أو ثلاثة أيام إضافية.

اتحاد كتاب مصر يرشح هؤلاء لنيل جوائز النيل والتفوق والتقديرية

أعلن الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر ترشيح عدد من الرموز الفكرية والأدبية والشعرية لنيل جوائز الدولة في المجالات الثقافية.

الجهاد الإسلامي: من المرجح تمديد الهدنة، والتفاوض على الأسرى العسكريين ثمنه أعلى

رجح نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، تمديد الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، يومين على الأقل.

اليوم، أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر هشام متولي بتهمة التعدي على قيم المجتمع

تنظر المحكمة الاقتصادية اليوم الخميس أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر هشام متولى لاتهامه بارتكاب جرائم التعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري.

يحمل ورقة ضغط، بلينكن يصل إلى إسرائيل قبل ساعات من انتهاء الهدنة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، اليوم الخميس، للضغط باتجاه تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

حيوان غريب يثير الرعب في الشرقية، والأهالي يستغيثون بالمسؤولين لإنقاذهم (صور)

حالة من الذعر الشديد انتابت أهالي مدينة العاشر من رمضان، التابعة لمحافظة الشرقية، وذلك عقب ظهور حيوان غريب على الطرق الرئيسية بالمجاورة 30 بالمدينة.

بـ"كلمة بذيئة"، ماسك يهاجم شركات كبرى سحبت إعلاناتها على "منصة إكس" بسبب إسرائيل

هاجم إيلون ماسك العلامات التجارية التي سحبت إعلاناتها من منصة إكس بعد أن أيد نظرية مؤامرة معادية للسامية على منصة التواصل الاجتماعي.

كذبة أديسون، قصة صورة مصباح كهربائي في عهد الفراعنة تثير جدلا عمن اخترعه

انتشرت مؤخرًا صفحات وحسابات على مواقع التواصل تظهر صورة قيل إنها تُظهر نقشًا لمصباح كهربائي اكتشفه المصريون القدماء واستخدموه قبل آلاف السنين من توماس أديسون.