يحمل ورقة ضغط، بلينكن يصل إلى إسرائيل قبل ساعات من انتهاء الهدنة

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى إسرائيل، اليوم الخميس، للضغط باتجاه تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس وإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



وهذه الزيارة تعد الثالثة لبلينكن إلى الشرق الأوسط، والسادسة له إلى إسرائيل، منذ بدء الحرب بين حماس وإسرائيل، وهي تأتي قبل ساعات من انتهاء هدنة مؤقتة تعمل الأطراف المعنية بصورة حثيثة على تمديدها.



والثلاثاء أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيزور إسرائيل والضفة الغربية، كما سيتوجه إلى دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب 28".

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وقال مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأمريكية إن بلينكن "خلال هذه الاجتماعات في الشرق الأوسط، سيشدد على الحاجة لمواصلة توفير مساعدة إنسانية لغزة، وضمان الإفراج عن كل الرهائن وتعزيز حماية المدنيين في غزة، وعلى ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلة باعتبار أن هذا الأمر هو الحل الوحيد على المدى الطويل، كما سيتطرق إلى الجهود المبذولة لاحتواء النزاع".

وأضاف أن بلينكن، سيزور تل أبيب "للقاء مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ثم يتوجه إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

قمة المناخ كوب 28

ووفق المسؤول الأمريكي "سيزور بلينكن يوم الجمعة دبي لمواصلة المباحثات الرامية إلى تجنب أي تصعيد للنزاع، وسيتواجد في الإمارات عدد كبير من المسؤولين للمشاركة في انطلاق قمة المناخ كوب 28".