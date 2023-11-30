الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الجهاد الإسلامي: من المرجح تمديد الهدنة، والتفاوض على الأسرى العسكريين ثمنه أعلى

نائب الأمين العام
نائب الأمين العام للجهاد الإسلامي محمد الهندي، فيتو

رجح نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي، تمديد الهدنة بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، يومين على الأقل.

ولفت "الهندي" بحسب "الميادين" إلى خوض "مسار جديد ومفاوضات مختلفة، لأننا نريد هدنًا متفرقةً لوقت أطول، بعيدًا من موضوع المساعدات".

كما أشار إلى أن المقاومة تواجه معاناةً كبيرةً ومحاولات ابتزاز في المفاوضات، مؤكدًا في الوقت نفسه أن ما سيحسم الأمور هو "أداء المقاومة والميدان".

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وفي حال فشل الاحتلال بفعل الصمود الأسطوري لأهل غزة، فلن يكون "ثمة خيارات أمام الاحتلال"، الذي بدأ الإجماع الداخلي لديه بشأن الحرب يتبدّد، "بعد وجود خيارات أخرى لاستعادة الأسرى"، بحسب ما أكد الهندي للميادين.

كذلك، أشار نائب الأمين العام لـ حركة الجهاد الإسلامي أيضًا إلى أن الحديث عن "الصفقة الشاملة بدأ منذ اليوم الأول، وهذا تفكير الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنّ المعضلة هي بشأن مستقبل غزة".

وشدد الهندي على أن المقاومة ستتعامل مع أي قوة ستأتي لتحكم غزة بغير إرادة أهلها على أنها "قوة احتلال"، مضيفًا أن مصير القطاع مرتبط بمصير القدس المحتلة والضفة الغربية وكل فلسطين المحتلة.

كما أكد أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإدارته أكثر حرصًا على كيان الاحتلال من رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وشدد أيضًا على أن التوترات الإقليمية في البحر الأحمر وعلى جبهة جنوبي لبنان ستساعد على "تغير الموقف الأمريكي" تجاه العدوان على القطاع، مبينًا في الوقت نفسه أن "الأساس هو صمود غزة".

وتطرق الهندي إلى الصور التي تجمع سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، وكتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، والتي ظهرت في فيديو يوثق تسليمهما الدفعة الخامسة من الأسرى الإسرائيليين، موضحًا أنّها تهدف إلى التأكيد على وحدة المقاومة. 

وفيما يتعلق بالأسرى، أكد نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن سرايا القدس سلمت النساء والأطفال من الأسرى الذين كانوا لديها في الأيام الثلاثة الأولى للهدنة، أي من يوم الجمعة حتى الأحد من الأسبوع الماضي.

أما التفاوض حول الجنود والمجنّدات وضباط الاحتياط فـ"ثمنه مختلف عن الأثمان الحالية"، بحسب ما تابع، مشددًا على أنّ العدد الكبير من الجنود والعسكريين والضباط لدى المقاومة "سيجبر الاحتلال على إجراء صفقة تبادل كبيرة".

ووفقًا له، فإن الأسرى الإسرائيليين الذين أطلقت المقاومة سراحهم "يُمنعون من التصريح عن كيفية معاملتهم من قِبل المقاومة لأنّ الدعاية الإسرائيلية تقوم على الكذب".

ولفت الهندي إلى أن العالم بدأ يرفع صوته ضدّ الانتهاكات الإسرائيلية، أمام "المجازر غير المسبوقة التي يقوم بها الاحتلال"، مؤكدًا أن "قضية الشعب الفلسطيني هي قضية العالم كله".

وأضاف أن "إسرائيل" ظهرت أمام العالم على أنها "عصابة من القتلة والمجرمين، لا واحةً للديمقراطية"، مؤكدًا أن "لا أمن ولا سلام، من دون أن يأخذ الشعب الفلسطيني حقوقه".

 

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