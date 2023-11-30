الخميس 30 نوفمبر 2023
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أخبار مصر

اليوم، انطلاق الاختبارات الإلكترونية للمتظلمين في مسابقة وزارة الزراعة

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، فيتو

يعقد بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اليوم الخميس الاختبارات الإلكترونية للمقبول تظلمهم في مسابقة مسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

 

محاور الاختبارات الإلكترونية 

ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور:

أولها: الكفايات السلوكية وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

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والمحور الثاني: الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

والمحور الثالث: الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

والمحور الرابع: الكفايات التربوية.

والمحور الخامس: الكفايات الشخصية.

 

تعليمات دخول الإختبارات الإلكترونية 

وشملت تعليمات دخول الاختبارات ما يلي:

1_ ضرورة الحضور قبل موعد الامتحانات بساعة على الأقل

2_ الدخول بأصل بطاقة الرقم القومي ورقم التسجيل.

3_ لا يسمح بالدخول دون ارتداء بالكمامة مع ضرورة مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية

4_ ولن يسمح بدخول الهواتف المحمولة والسماعات وأجهزة الاتصالات حتى لو كانت مغلقة وعلى جميع الممتحنين.

5_ تسليم كافة متعلقاتهم بحجر الأمانات قبل دخول القاعات. 

 

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 

أتاح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، اليوم الأحد، الاستعلام عن نتيجة التظلم في مسابقة شغل وظائف بالإدارة المركزية للحجر الزراعي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية من خلال الرابط التالي.

 

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