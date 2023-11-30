اتحاد كتاب مصر يرشح هؤلاء لنيل جوائز النيل والتفوق والتقديرية

أعلن الدكتور علاء عبد الهادي رئيس اتحاد كتاب مصر ترشيح عدد من الرموز الفكرية والأدبية والشعرية لنيل جوائز الدولة في المجالات الثقافية.



أدونيس، فيتو

النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر

وقال إن النقابة العامة لاتحاد كتاب مصر رشحت الشاعر الكبير "أدونيس" لنيل جائزة النيل العربية ويعد علي أحمد سعيد إسبر الشاعر السوري المشهور باسم أدونيس، أول أديب عربي يفوز بجائزة جوته، قدم الكثير من الأعمال المشهورة ويُعتبر من أهم شعراء هذا العصر، حصل على الكثير من الجوائز والأوسمة وأهمها جائزة الإكليل الذهبي، بالإضافة إلى ترشيح النقاد الدائم لاسمه للحصول على جائزة نوبل للأدب.

Advertisements

وقد أثار أدونيس جدلًا كبيرًا بما يحمله من إبداع وبلاغة حيث تفوق على الأساليب التقليدية دون الابتعاد عن اللغة العربية الفصحى.



محمد إبراهيم أبو سنة

كما تم ترشيح الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة لجائزة النيل في الآداب ولد الشاعر محمد إبراهيم أبو سنة عام 1937 في قرية «الودى» التابعة لمركز الصف بالجيزة، وتخرج في كلية الدراسات العربية عام 1964، وعُين محررًا فى الهيئة العامة للاستعلامات، ثم مشرفًا على البرامج الإذاعية والنقدية بإذاعة القاهرة، وتدرج فى وظائفه إلى أن صار مديرا لإذاعة البرنامج الثقافى، قبل الإحالة إلى المعاش.

من أعماله دواوين: «قلبي وغازلة الثوب الأزرق»، «حديقة الشتاء»، «الصراخ في الآبار القديمة»، «أجراس المساء»، «تأملات في المدن الحجرية»، «البحر موعدنا»، «مرايا النهار البعيدة»، «رماد الأسئلة الخضراء»، «رقصات نيلية»، «شجر الكلام»، «أغاني الماء»، فضلًا عن أعمال فى المسرح الشعرى، والدراسات النقدية.

حصل «أبو سنة» على عدة جوائز منها: جائزة الدولة التشجيعية فى الشعر، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1984، وجائزة كفافيس 1990، وجائزة الدولة للتفوق عام 2001.



الدكتورة عواطف عبد الرحمن

كما تم ترشيح الدكتورة عواطف عبد الرحمن لنيل جائزة النيل في العلوم الاجتماعية، ولدت عواطف عبد الرحمن في أسيوط 1939 وهي أستاذة ورئيس قسم الصحافة – كلية الإعلام جامعة القاهرة وأستاذة الصحافة الدولية ومناهج البحث، حصلت على ليسانس آداب قسم الصحافة – جامعة القاهرة 1960.

ماجستير (الصحافة الأفريقية) معهد الدراسات الإفريقية 1968.

دكتوراه في الإعلام – جامعة القاهرة عام 1975.

محررة بجريدة الأهرام 1960-1964.

محررة بجريدة الأهرام الاقتصادي.



الدكتورة عواطف عبد الرحمن

وقال الشاعر والمفكر الدكتور علاء عبد الهادي إنه تم ترشيح الدكتور صابر عبد الدايم لنيل جائزة الدولة التقديرية في الآداب وهو من

مواليد محافظة الشرقية بمصر 1948م

حاصل على دكتوراه فى الأدب والنقد مع مرتبة الشرف الأولى من كلية اللغة العربية بالقاهرة جامعة الأزهر سنة 1981م. وكان عميدا لكلية اللغة العربية بالزقازيق.



وعضو مجلس إدارة اتحاد كتاب مصر، ومقرر لجنة فروع الاتحاد بالمحافظات، وعضو لجنة الشعر باتحاد الكتاب ورئيس فرع رابطة الأدب الإسلامي العالمية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة جمعية الإبداع الأدبي والفني بمحافظة الشرقية سابقًا.

وعضو مجلس تحرير مجلة “الثقافة الجديدة” بمصر، ومستشار التحرير لمجلة “أوراق ثقافية” ومجلة “أصوات معاصرة.



الدكتور حسن عماد مكاوي

كما تم ترشيح الدكتور حسن عماد مكاوي لنيل جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية، وهو عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة سابقا وقد فاز بالعديد من الجوائز أخرها اختياره عضوا في المجمع العلمي بمصر، ويعد من أكثر أساتذة الإعلام إنتاجا، ويدرس له أكثر من كتاب في كليات وأقسام الإعلام في الوطن العربي.



دكتور حسن عماد مكاوي

الدكتورة هدى زكريا

كما رشح اتحاد كتاب مصر لجائزة التفوق في العلوم الاجتماعية الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسي والعسكري، وأول أستاذة مصرية تُدرس بجامعة ألفريد بولاية نيويورك، وأول سيدة يتم اختيارها للتدريس فى الكلية الحربية.

بالإضافة إلى الأديب محمود فرحات لجائزة التفوق في الآداب، وهو يتميز بعطاء أدبي لافت، وإنتاج قصصي روائي متميز.

الدكتورة هدى زكريا