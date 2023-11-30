مسؤول إسرائيلي: حماس لديها ما يكفي من الأسرى لتمديد الهدنة

أفادت وكالة "رويترز" نقلًا عن مسؤول إسرائيلي بأن حركة حماس لديها ما يكفي من الأسرى لـتمديد الهدنة بينها وبين تل أبيب يومين أو ثلاثة أيام إضافية.

صفقة تبادل الأسرى

ونقلت "رويترز" عن المسؤول الذي تحدث شريطة عدم نشر اسمه، قوله: "نعلم من قائمة النساء والأطفال بأن هناك رهائن آخرين تحتجزهم حماس بما يسمح بيومين إضافيين على الأقل، وربما ثلاثة أيام".

موقف تمديد الهدنة

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أمس الأربعاء، بأن الدوحة متفائلة للغاية بتمديد الهدنة بين إسرائيل وحماس مرة أخرى وأن المفاوضات تجري في بيئة إيجابية.

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وتنتهي الهدنة بين حماس وإسرائيل خلال ساعات فيما أنظار العالم مشدودة نحو غزة، وسط ترقَّب الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الرهائن والأسرى، وتوقعات بتمديد الهدنة.

وأفاد مصدر لوكالة "فرانس برس" في وقت سابق بأن حركة حماس "أبلغت الوسطاء بموافقة المقاومة على تمديد الهدنة لأربعة أيام"، والتي من المقرر أن تنتهي اليوم الخميس عند الساعة السابعة صباحًا.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية، نقلًا عن مسؤول بحركة حماس، أنهم مستعدون لتبادل جميع الجنود الإسرائيليين الأسرى بجميع المعتقلين الفلسطينيين.

قال القيادي بحركة حماس أسامة حمدان إن الحركة لن نتحدث بشيء عن تبادل الأسرى الإسرائيليين العسكريين لدينا، قبل وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن غزة.

وقد اندلعت الحرب الأخيرة بين "حماس" وإسرائيل بعد هجوم أطلقته الحركة في السابع من أكتوبر، في عملية "طوفان الأقصى"، ردًّا على اعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى، ومدن الضفة الغربية، بالإضافة إلى الاعتداءات على الأسرى، وأسفر الهجوم عن مقتل نحو 1200 إسرائيلي، وأسر نحو 250 إسرائيليًّا بينهم عسكريون.

وأسفر الهجوم الإسرائيلي الدامي على غزة عن سقوط نحو 15 ألف شهيد (أغلبهم من الأطفال والنساء)، وإصابة نحو 36 ألفًا آخرين؛ فيما أسفرت المواجهات في الضفة الغربية عن مقتل أكثر من 225 فلسطينيًّا، وإصابة نحو 3000 آخرين.