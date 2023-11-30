وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن عمر 100 عام
توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والحائز على جائزة نوبل للسلام، هنري كيسنجر، اليوم الخميس عن عمر يناهز 100 عام، وفقًا لموقعه الشخصي.
وفاة هنري كيسنجر
وأعلنت الشركة الاستشارية لوزير الخارجية الراحل "كيسنجر أسوشيتس"، في بيان، وفاته اليوم الخميس.
وجاء في البيان: "هنري إيه. كيسنجر كان وزير الخارجية الأمريكية الـ56، وعالم أمريكي محترم وحائز جائزة نوبل للسلام الذي ساعد على إيجاد نظام العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية وقاد الولايات المتحدة خلال بعض تحدياتها السياسية الخارجية الأكثر تعقيدًا".
تشمل إسهامات كيسنجر كوزير للخارجية دعم إسرائيل خلال حرب الشرق الأوسط في عام 1973، والتوسط في مهمات الدبلوماسية الجوالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإقامة علاقات مع الصين، وتنفيذ سياسة التقارب مع الاتحاد السوفيتي.
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