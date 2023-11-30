الخميس 30 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن عمر 100 عام

وزير الخارجية الأمريكي
وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، فيتو

توفي وزير الخارجية الأمريكي الأسبق والحائز على جائزة نوبل للسلام، هنري كيسنجر، اليوم الخميس عن عمر يناهز 100 عام، وفقًا لموقعه الشخصي.

 

وفاة هنري كيسنجر

وأعلنت الشركة الاستشارية لوزير الخارجية الراحل "كيسنجر أسوشيتس"، في بيان، وفاته اليوم الخميس.

وجاء في البيان: "هنري إيه. كيسنجر كان وزير الخارجية الأمريكية الـ56، وعالم أمريكي محترم وحائز جائزة نوبل للسلام الذي ساعد على إيجاد نظام العالم ما بعد الحرب العالمية الثانية وقاد الولايات المتحدة خلال بعض تحدياتها السياسية الخارجية الأكثر تعقيدًا".

Advertisements

تشمل إسهامات كيسنجر كوزير للخارجية دعم إسرائيل خلال حرب الشرق الأوسط في عام 1973، والتوسط في مهمات الدبلوماسية الجوالة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، وإقامة علاقات مع الصين، وتنفيذ سياسة التقارب مع الاتحاد السوفيتي.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر وكالة الأنباء الفرنسية هنري كيسنجر جائزة نوبل للسلام وزير الخارجية الأمريكي الأسبق

الأكثر قراءة

وفاة وزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر عن عمر 100 عام

مسؤول إسرائيلي: إذا لم تغير حماس قوائم الأسرى سنستأنف الهجوم على غزة بحلول الساعة 7 صباحا

منها الحمى وألم البطن، أعراض وأسباب مرض كاواساكي لدى الأطفال

اليوم، انطلاق الاختبارات الإلكترونية للمتظلمين في مسابقة وزارة الزراعة

أبطال مسرحية طيب وأمير يرفعون علم فلسطين في نهاية العرض (صور)

حيوان غريب يثير الرعب في الشرقية، والأهالي يستغيثون بالمسؤولين لإنقاذهم (صور)

مخيم جنين ينزف، تصعيد إسرائيلي على الضفة الغربية.. لقطات صادمة للحظة استشهاد طفل فلسطيني برصاص الاحتلال.. واستشهاد 230 فلسطينيا منذ 7 أكتوبر

دراسة بآداب عين شمس: مخ الرجل أكبر من المرأة بحوالي ١٤٪

Advertisements

منوعات

المزيد

كذبة أديسون، قصة صورة مصباح كهربائي في عهد الفراعنة تثير جدلا عمن اخترعه

ياسمين صبري: لست متزوجة ولو حصل هاعلن أمام العالم كله

جماهير جالطة سراي ترفع أعلام فلسطين في مباراة مانشستر يونايتد

انطلاق فعاليات مهرجان Bird Said 2023 لمراقبة وتصوير الطيور ببورسعيد

المزيد

خدمات

المزيد

شروط حجز شقق جنة بالطرح التكميلي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر النحاس في السوق اليوم الأربعاء 29-11-2023

المزيد

انفوجراف

5 حالات يرفض فيها التصالح في مخالفات البناء (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 30 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية