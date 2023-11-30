الخميس 30 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصين تقدم "ورقة موقف" وخطة من 4 نقاط بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

وزير الخارجية الصيني
وزير الخارجية الصيني وانج يي، فيتو

اقترحت الصين في ورقة موقف صدرت، اليوم الخميس، بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أن يكثف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وساطته الدبلوماسية ويعيد إطلاق حل الدولتين ويدعو لمؤتمر سلام دولي يكون "أكثر موثوقية وفعَّالية" في أقرب وقت ممكن.

وذكرت وزارة الخارجية الصينية في بيان تضمن المقترحات أن الصين تحث مجلس الأمن أيضًا على الاستجابة للنداء العام للمجتمع الدولي من أجل وقف شامل لإطلاق النار لإنهاء القتال.

وتضمنت ورقة الموقف الصينية، أيضًا دعوة حثيثة لبدء التخطيط الدولي من أجل إعادة إعمار قطاع غزة بعد الحرب التي تسببت بدمار هائل في القطاع المحاصر.

 

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خطة الصين للسلام في الشرق الأوسط

كما قدمت الصين لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، خطة من أربع نقاط للسلام في الشرق الأوسط.

وقال وزير الخارجية الصيني وانج يي، للمجلس، إن الحرب تُظهر الحاجة إلى قيام دولة فلسطينية إلى جانب إسرائيل.

وتابع: «ينبغي أن ننشط الآفاق السياسية لحل الدولتين بعزم أقوى».

وأضاف أن عدم وجود دولة فلسطينية هو «جوهر الاضطرابات المتكررة في الوضع الفلسطيني-الإسرائيلي».

وأشار إلى أن «إسرائيل أنشأت دولة مستقلة منذ فترة طويلة، ولم يعد اليهود دون وطن، لكن حق الشعب الفلسطيني في دولة، وحقهم في وجودهم، وحقهم في عودتهم، قد تم تجاهله لفترة طويلة».

وأوضح أن «الإنصاف والعدالة حول المسألة الفلسطينية يكمن في حل الدولتين، هذا لا يمكن الاستغناء عنه».

وفي اثنتين من النقاط الثلاث الأخرى، أخبر وانغ المجلس بأنه ينبغي على العالم «العمل من أجل وقف إطلاق نار شامل ودائم بأقصى درجات الاستعجال»، وحماية المدنيين بشكل أفضل.

كانت نقطته الرابعة أن مجلس الأمن ينبغي أن «يتحمل مسؤوليته في القضايا الرئيسة للحرب والسلام والحياة والموت، في ضوء التطورات على الأرض، واتخاذ مزيد من الإجراءات على الفور». ولم يحدد وانغ الإجراء الذي ينبغي على المجلس أن يتخذه.

 

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