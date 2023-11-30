مسؤول إسرائيلي: إذا لم تغير حماس قوائم الأسرى سنستأنف الهجوم على غزة بحلول الساعة 7 صباحا

نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" عن مصدر إسرائيلي قوله إنه إذا لم تتغير قائمة الأسرى التي نقلتها حركة حماس عبر الوسطاء، بحلول الساعة 7 صباحًا، فإن إسرائيل ستستأنف الهجوم على قطاع غزة.

وقال مسؤولون بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن إنهم يناقشون مه مع نظرائهم الإسرائيليين كيفية حماية آلاف المدنيين في جنوب غزة إذا قررت إسرائيل استئناف الهجوم على القطاع، بعد انتهاء الهدنة.

وانتهى اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي فجر اليوم دون الإعلان عن قرار بخصوص تمديد الهدنة.

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وذكرت "يديعوت أحرنوت" أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وحماس بشأن تمديد الهدنة.

وقالت أن حماس قدمت عبر الوسطاء قائمة بأسماء أسرى ترفضها إسرائيل، وأوضحت إسرائيل أن على حماس تعديلها من أجل إقرارها، وإلا فإن إسرائيل لن تكون جزءا منه. وأن الموعد النهائي لإسرائيل (لاستئناف القتال في غزة) هو الساعة 07:00 صباحا.

كما نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مصدر أمني إسرائيلي في محادثات تمديد وقف إطلاق النار، قوله إنه قبل أن توافق إسرائيل على الحديث عن الإفراج عن فئات إضافية، يجب على حماس إعادة حوالي 25 امرأة وطفلا أسرى في غزة.

وتشمل الخيارات التي يتداولها المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون نقل المدنيين الذين نزحوا جنوبا في بداية الحرب إلى الشمال بمجرد انتهاء العمليات العسكرية هناك، حسبما قال مسؤول أمريكي كبير لشبكة CNN.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر في حركة حماس مساء الأربعاء قوله إن ما تم اقتراحه لتمديد الهدنة المؤقتة في قطاع غزة "ليس الأفضل" في هذه المرحلة.