كتائب القسام تنشر فيديو للحظة تسليم الدفعة السادسة من المحتجزين الإسرائيليين بغزة
نشرت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية حماس، مقطع فيديو لجانب من تسليم مجاهدي كتائب القســام وسرايـــا القـدس للدفعة السادسة من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة ضمن التهدئة الإنسانية وتبادل الأسرى الفلسطينيين من سجون الاحتلال.
ووصل الرهائن الإسرائيليون العشرة والتايلانديون الأربعة الذين أفرجت عنهم حماس في غزة إلى إسرائيل، بحسب ما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ليل الأربعاء-الخميس.
ونجحت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم الأربعاء، في تسهيل إطلاق سراح ونقل 16 رهينة كانوا محتجزين في غزة.
وتتولى اللجنة التي تتخذ من سويسرا مقرًّا لها، مهمة تسهيل إطلاق سراح الرهائن من غزة والفلسطينيين من مراكز الاعتقال في إسرائيل بموجب شروط الهدنة المؤقتة بين الجانبين.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عبر منصة إكس (تويتر سابقًا) إن "المفرج عنهم من الإسرائيليين المحتجزين في غزة يتضمنون 5 قصر و5 نساء، منهم من مزدوجي الجنسية: قاصر هولندي، ثلاثة ألمان، وأمريكية واحدة"، مشيرًا إلى أنّه مقابل هؤلاء ستطلق إسرائيل سراح 30 أسيرًا فلسطينيًّا.
وفي وقت سابق من الأربعاء، وصلت امرأتان روسيتان كانتا محتجَزَتين لدى حركة حماس إلى مصر، بعد الإفراج عنهما من قطاع غزة الأربعاء، وذلك بعد اجتيازهما معبر رفح الحدودي بين مصر وغزة.
كما أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية اليوم الخميس أنها أطلقت سراح 30 سجينًا فلسطينيًّا إضافيًّا بموجب اتفاق الهدنة المؤقتة بين إسرائيل وحركة حماس.
وأتى إطلاق سراح هذه الدفعة السادسة من الأسرى الفلسطينيين بعيد إفراج حماس عن دفعة إضافية من الرهائن الذين تحتجزهم في قطاع غزة، قوامها 16 رهينة، هم 10 رهائن إسرائيليين أطلقوا بموجب الاتفاق، و4 تايلانديين وامرأتان روسيتان أطلقتهم حماس بمعزل عن هذا الاتفاق.
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