الخميس 30 نوفمبر 2023
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محافظات

حيوان غريب يثير الرعب في الشرقية، والأهالي يستغيثون بالمسؤولين لإنقاذهم (صور)

ظهور حيوان غريب يثير
ظهور حيوان غريب يثير الرعب في الشرقية،فيتو

حالة من الذعر الشديد انتابت أهالي مدينة العاشر من رمضان، التابعة لمحافظة الشرقية، وذلك عقب ظهور حيوان غريب على الطرق الرئيسية بالمجاورة 30 بالمدينة.

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حيوان غريب يثير حيرة الكثيرين.. ويرعب البعض

وقال شريف سالم موظف، مقيم مدينة العاشر من رمضان، لـ"فيتو"، إن نجله الأكبر شاهد الإثنين الماضي حيوانًا غريبًا على أحد الطرق الرئيسية، بالمجاورة 30 والتقط صورًا له، مضيفًا أن هذا الحيوان ظهر منذ نحو أسبوع تقريبًا وما زال يتجول في المنطقة.

ظهور حيوان غريب يثير الرعب في الشرقية، فيتو

وأشار إلى أنه عقب نشر الصور للحيوان الغريب على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال أحد المواطنين إنه رأى هذا الكائن الغريب بجوار منزله ليلًا الجمعة الماضية ويطلق عليه البعض بالمدينة الصناعية" الحصيني" أو"أبو حصين" وقام بقذفه بالحجارة لخطورة هذا الحيوان وتعرضه للأطفال والمارة بالأذى.

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وتابع: "هذا الحيوان يشبه الثعلب أو الذئب وشكله غريب يمتاز بلونه الأحمر المائل إلى البرتقالي وأذناه طويلتان ولديه لون أبيض في مؤخرة ذيله، لافتًا إلى أن الحيوانات البرية المفترسة تنتشر في المنطقة الجبلية بالمجاورة 30 بالمدينة.

وأوضح أنه تم ابلاغ الجهات المسؤولة بالواقعة ولم يحرك أحد ساكنًا حتى الآن.

 

وفاة طفلة أردنية.. بسبب عضة "حصيني"

وتعرضت الطفلة رائدة  البالغة من العمر 14 عامًا في وقت سابق لهجوم من قبل أبو حصين أو الحصيني في منطقة الرويشد بدولة الأردن الشقيقة وتم نقلها إلى المستشفى للعلاج إلا أنها فارقت الحياة.

ظهور حيوان غريب يثير الرعب في الشرقية، فيتو

ويطلق اسم "الحصيني" على ثعلب الصحراء الذي يسمى أيضًا الفنك وهو نوع من أنواع الثعالب صغيرة الحجم ويعتبر من الحيوانات المفترسة.

ويعيش الحيوان في الصحراء الكبرى بشمال إفريقيا وكذلك في بعض أجزاء شبه الجزيرة العربية… وهو من فصيلة الكلبيات ولكنه أصغرها وحيوان الحصيني ذو آذان كبيرة بشكل ملحوظ.

 

أبو حصين أو ثعلب الصحراء

أبو حصين هو حيوان مفترس من فصيلة الثعالب وهو حيوان متوسط الحجم يمتاز بلونه الأحمر المائل الى البرتقالي وأذناه الطويلتان الحساستان ولديه لون أبيض في مؤخرة ذيله يمكنه التأقلم في المناطق الصحراوية.

وتعد قدرة هذا الحيوان على العثور على الطعام حتى خلال فصل الشتاء أحد الأسباب وراء شهرة الثعالب الحمراء بكونها ماكرة وذكية فهو  يقتات على القوارض والطيور والحشرات والزواحف والقنافذ والعقارب والثمار السكرية وينشط ليلًا وغالبًا ما يدفن فريسته للاستهلاك لاحقًا.

 

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