ضبط مهندس حاول تهريب مخدرات بمطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (مهندس- مقيم بالقاهرة) أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى وبحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "الحشيش، الهيدرو، الكيتامين" - أقراص مخدرة) مخبأة داخل إحدى حقائبه.

ضبط مهندس حاول تهريب مخدرات داخل حقائبة بمطار القاهرة

وبمواجهته أقر بملكيته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد التعاطى وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.

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جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.