ضبط مهندس حاول تهريب مخدرات بمطار القاهرة
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (مهندس- مقيم بالقاهرة) أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى وبحوزته (كمية من المواد المخدرة المتنوعة "الحشيش، الهيدرو، الكيتامين" - أقراص مخدرة) مخبأة داخل إحدى حقائبه.
ضبط مهندس حاول تهريب مخدرات داخل حقائبة بمطار القاهرة
وبمواجهته أقر بملكيته للمواد المخدرة المضبوطة بقصد التعاطى وتم إتخاذ الاجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.
جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية المبذولة لإحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ والموانىء المختلفة للبلاد وإتخاذ كافة التدابير والإجراءات التأمينية اللازمة.
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