الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

الأمن يحل لغز اختفاء طفل البحيرة

قوات الشرطة، فيتو
قوات الشرطة، فيتو

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع "فيس بوك" بشأن تغيب طفل بالبحيرة.

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الأمن يحل لغز اختفاء طفل البحيرة 

وتابعت أجهزة وزارة الداخلية ما تم تداوله عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" بشأن إستغاثة حول تغيب طفل بالبحيرة.

وبالفحص تبين أن مركز شرطة كوم حمادة بمديرية أمن البحيرة تلقى بلاغا  من (أحد الأشخاص) بتغيب نجله (طالب - مقيم بدائرة المركز) عن المنزل.

 وفى وقت لاحق حضر والد المتغيب وأفاد بعودة نجله للمنزل، وأقر أنه كان متواجد خلال فترة غيابه بمدينة طنطا للعمل بأحد المطاعم دون علمه، ولم يتهم أحد بالتسبب فى غيابه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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