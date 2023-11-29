الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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حوادث

سقوط عصابة سرقت 16 دراجة نارية بالأقصر ولصوص معمل تحاليل بدمياط

سرقة معمل تحاليل
سرقة معمل تحاليل

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريتى أمن (الأقصر، دمياط) بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط تشكيل عصابى  لسرقة الدراجات النارية ولصوص معمل تحاليل طبية.

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مديرية أمن الأقصر
ضبط تشكيل عصابى ضم (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية") تخصص نشاطهم الإجرامى فـى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "قطع الأسلاك".. وبحوزتهم (صاروخ كهربائى - 2 مقص حديدى - 2 سلاح أبيض "مطواة").. وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم عدد (16) واقعة أخرى بذات الأسلوب وأرشدوا عن المسروقات.
 

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مديرية أمن دمياط

ضبط (سيدة، عاطل) لقيامهما بسرقة (أجهزة طبية من داخل معمل للتحاليل الطبية - كائن بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة) وبحوزتهما (بندقية خرطوش - عدد من الطلقات) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة وأضافت الأولى بإستغلالها لطبيعة عملها بمحل البلاغ حيث قامت بإستخراج نسخة من المفاتيح وإستعانت بالثانى لإرتكاب الواقعة، وأرشدا عن المسروقات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

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