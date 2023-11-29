ريكاردو يبحث عن الفوز السابع مع فيوتشر بمواجهة الزمالك

يسعى البرتغالي ريكاردو المدير الفني لفريق فيوتشر إلى تحقيق الفوز السابع مع الفريق هذا الموسم خلال مواجهة اليوم أمام الزمالك بالدوري الممتاز.

حقق ريكاردو ست انتصارات مع فيوتشر هذا الموسم اربعة بالدوري المصري الممتاز وفوزية بالبطولة الكونفدرالية.

خاض مودرن فيوتشر بقيادة ريكاردو 6 مباريات بالدوري الممتاز حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وخاض فيوتش بقيادة ريكاردو ثلاثة مباريات بالبطولة الكونفدرالية فاز في مباراتين وخسر مباراة حيث خسر من سينجيدا التنزاني بذهاب دور ل32 بهدف ثم فاز بنواجهة الإياب بأربعة أهداف مقابل هدف

وفاز فيوتشر بقيادة ريكاردو علي سوبر سبورت بهدف بالجولة الأولي بدوري المجموعات بالبطولة الكونفدرالية

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

وتقام مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، علي استاد السلام ضمن منافسات الحولة السابعة بالدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر



ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.



ترتيب الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

ويحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وخسر مثلهم وتعادل فى مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.

فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

فيوتشر يفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي

خطف فريق مودرن فيوتشر فوزا صعبا من أنياب سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين الذي أقيم على ملعب ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف فيوتشر غنام محمد في الدقيقة 76 من المباراة.

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

ويحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

اتحاد العاصمة 3 نقاط

فيوتشر 3 نقاط

سوبر سبورت 0

الهلال الليبي 0

موعد مباراة فيوتشر والهلال الليبي

ويحل فريق مودرن فيوتشر، ضيفًا على الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب شهداء بنينا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

طاقم حكام مغربي لمباراة فيوتشر والهلال الليبي بالكونفدرالية

أخطر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة الهلال الليبي بالكونفدرالية.

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيي نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع.

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ويراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.

ويقع فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

وحقق مودرن فيوتشر الفوز في أولى مواجهاته بدور المجموعات امام فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف.