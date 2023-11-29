الأربعاء 29 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

ريكاردو يبحث عن الفوز السابع مع فيوتشر بمواجهة الزمالك

ريكاردو، فيتو
ريكاردو، فيتو

يسعى البرتغالي ريكاردو المدير الفني لفريق فيوتشر إلى تحقيق الفوز السابع مع الفريق هذا الموسم خلال مواجهة اليوم أمام الزمالك بالدوري الممتاز. 

 

حقق ريكاردو ست انتصارات مع فيوتشر هذا الموسم اربعة بالدوري المصري الممتاز وفوزية بالبطولة الكونفدرالية. 

خاض مودرن فيوتشر بقيادة ريكاردو 6 مباريات بالدوري الممتاز حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

وخاض فيوتش بقيادة ريكاردو ثلاثة مباريات بالبطولة الكونفدرالية فاز في مباراتين وخسر مباراة حيث خسر من سينجيدا التنزاني بذهاب دور ل32 بهدف ثم فاز بنواجهة الإياب بأربعة أهداف مقابل هدف

وفاز فيوتشر بقيادة ريكاردو علي سوبر سبورت بهدف بالجولة الأولي بدوري المجموعات بالبطولة الكونفدرالية 

 

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر 

وتقام مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، علي استاد السلام ضمن منافسات الحولة السابعة بالدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر


ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.


ترتيب الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

 

ويحتل الزمالك المركز العاشر فى جدول ترتيب الدورى برصيد 8 نقاط بعدما خاض 6 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وخسر مثلهم وتعادل فى مثلهم وسجل لاعبيه 12 هدف وتلقت شباكه 9 أهداف.

فيما يحتل مودرن فيوتشر المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 12 نقطة بعدما لعب 6 مباريات حقق الفوز فى 4 لقاءات وخسر مرتين وسجل لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4 أهداف.

 

فيوتشر يفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي

خطف فريق مودرن فيوتشر فوزا صعبا من أنياب سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين الذي أقيم على ملعب ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف فيوتشر غنام محمد في الدقيقة 76 من المباراة.

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

ويحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة  صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

اتحاد العاصمة   3 نقاط

فيوتشر     3 نقاط

 سوبر سبورت   0

الهلال الليبي      0

 

 

موعد مباراة فيوتشر والهلال الليبي 

ويحل فريق مودرن فيوتشر، ضيفًا على الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب شهداء بنينا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

طاقم حكام مغربي لمباراة فيوتشر والهلال الليبي بالكونفدرالية

أخطر الإتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة الهلال الليبي  بالكونفدرالية.

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيي نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع.

Advertisements

ويراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.

ويقع فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

وحقق مودرن فيوتشر الفوز في أولى مواجهاته بدور المجموعات امام فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

 

تفاصيل مران فيوتشر الختامي استعدادا لمواجهة الزمالك بحضور وليد دعبس

اليوم، فيوتشر يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للزمالك بالدوري

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

مباراة الزمالك وفيوتشر الدورى المصرى الممتاز ريكاردو فيوتشر الكونفدرالية الزمالك موعد مباراة الزمالك وفيوتشر

مواد متعلقة

طاقم حكام مغربي لمباراة فيوتشر والهلال الليبي بالكونفدرالية

تفاصيل مران فيوتشر الختامي استعدادا لمواجهة الزمالك بحضور وليد دعبس

اليوم، فيوتشر يدخل معسكرا مغلقا استعدادا للزمالك بالدوري

الكونفدرالية، مودرن فيوتشر يتعادل سلبيا أمام سوبر سبورت في الشوط الأول

الأكثر قراءة

لتعويض فتوح، لاعب جزائري تحت الاختبار في الزمالك مع فريق 2003

بالأسماء، حماس تعلن مقتل 3 محتجزين إسرائيليين لديها بسبب القصف على غزة

غموض كارثة غرق سفينة الشحن المصرية بسواحل اليونان يثير الشكوك.. تحمل 6 آلاف طن ملح.. اختفت بعد ساعة من استغاثة الربان.. غرق طاقمها والأهالي يبحثون عن مالكها

الموت يفجع أرملة الشهيد أحمد منسي

شائعات حول علاقة صاحبة الجلالة بمذيع بريطاني

قرار جديد من مصلحة الجمارك بشأن تصدير الرمان (مستند)

تعرف على موعد انتهاء عقدي محمد حمدي وأسامة جلال مع بيراميدز

غدا، الاقتصادية تُحاكم اليوتيوبر هشام متولى بتهمة التعدي على قيم المجتمع

Advertisements

منوعات

المزيد

شائعات حول علاقة صاحبة الجلالة بمذيع بريطاني

أغرب رقم قياسي في جينيس، أب يدفع عربة تحمل أطفاله

مفاجآت مذهلة عن حياة العائلة المالكة البريطانية، في كتاب جديد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 30-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 29-11-2023 في بداية التعاملات

حالة الطقس اليوم، انخفاض في درجات الحرارة على هذه المناطق (فيديو)

أسعار السيراميك اليوم الأربعاء 29-11-2023 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الفئات المستحقة لـ تذاكر مجانية وتخفيضات على قطارات السكك الحديدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المتسول في المنام وعلاقته بالهموم والحزن وقلة الرزق وكثرة الديون

دعاء المولود الجديد، أفضل ما يقال لشكر الله على المولود

الجامع الأزهر: النبي طيلة حياته كان يعمل على تنمية الوعي العقدي عند الناس

المزيد
الجريدة الرسمية