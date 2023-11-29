الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رياضة

طاقم حكام مغربي لمباراة فيوتشر والهلال الليبي بالكونفدرالية

فيوتشر، فيتو
فيوتشر، فيتو

أخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" مسؤولي فريق مودرن فيوتشر بطاقم حكام مواجهة الهلال الليبي  بالكونفدرالية.

موعد مباراة فيوتشر والهلال الليبي 

ويحل فريق مودرن فيوتشر، ضيفًا على الهلال الليبي يوم الأحد المقبل، على ملعب شهداء بنينا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

 

طاقم حكام مغربي لمباراة فيوتشر والهلال الليبي بالكونفدرالية

ويدير المباراة تحكيميًا طاقم تحكيم من المغرب، بقيادة جلال جيد حكم ساحة، ويعاونه يحيي نوهيل مساعد أول وعبد الصمد ابرتونى مساعد ثان، وكيش مصطفى حكم رابع.

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ويراقب المباراة انجيسوم اوجباماريم من إريتريا.

ويقع فريق مودرن فيوتشر، بالمجموعة الأولى رفقة سوبر سبورت الجنوب أفريقي والهلال الليبي واتحاد العاصمة الجزائري.

وحقق مودرن فيوتشر الفوز في أولى مواجهاته بدور المجموعات امام فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بهدف نظيف.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر 

وتقام مباراة الزمالك وفيوتشر اليوم الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر


ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.


ترتيب الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري


يحتل الزمالك المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة. 

فيوتشر يفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي

خطف فريق مودرن فيوتشر فوزا صعبا من أنياب سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين الذي أقيم على ملعب ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف فيوتشر غنام محمد في الدقيقة 76 من المباراة.

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

ويحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة  صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

اتحاد العاصمة   3 نقاط

فيوتشر     3 نقاط

 سوبر سبورت   0

الهلال الليبي      0

ترتيب الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة. 

 

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