الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رياضة

تفاصيل مران فيوتشر الختامي استعدادا لمواجهة الزمالك بحضور وليد دعبس

فيوتشر، فيتو
فيوتشر، فيتو

الزمالك وفيوتشر،  خاض الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي فيوتشر مرانه الختامي قبل الدخول في معسكر مغلق مساء اليوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الزمالك، غدا الأربعاء على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وفيوتشر 

وتقام مباراة الزمالك وفيوتشر غدا الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وشهد المران الختامي حالة من التفاؤل والضحك والمرح بين اللاعبين أثناء التدريب بعيدا عن التوتر والقلق قبل مواجهة الفريق الابيض

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وشهد المران أيضا ٨ضور وليد دعبس رئيس النادي الذي حرص علي مؤامرة اللاعبين وتحفيزهم قبل مواجهة الغد

كما جمعه حديث مطول مع هيثم عرابي مدير التسويق والتعاقددات بالنادي 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وفيوتشر


ومن المقرر أن تنقل مباراة الزمالك وفيوتشر عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري.


ترتيب الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري


يحتل الزمالك المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة. 

فيوتشر يفوز على سوبر سبورت الجنوب أفريقي

خطف فريق مودرن فيوتشر فوزا صعبا من أنياب سوبر سبورت الجنوب إفريقي بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين الذي أقيم على ملعب ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

وأحرز هدف فيوتشر غنام محمد في الدقيقة 76 من المباراة.

ترتيب مجموعة فيوتشر بالكونفدرالية

ويحتل فريق فيوتشر واتحاد العاصمة  صدارة المجموعة برصيد 3 نقاط.

اتحاد العاصمة   3 نقاط

فيوتشر     3 نقاط

 سوبر سبورت   0

الهلال الليبي      0

ترتيب الزمالك وفيوتشر في الدوري المصري

يحتل الزمالك المركز العاشر في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 8 نقاط، بينما يحتل فيوتشر المركز الثالث برصيد 12 نقطة. 

ومن ناحيته عقد معتمد جمال القائم بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة خاصة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الاثنين على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء مودرن فيوتشر المقبل في مسابقة الدوري الممتاز. 

وقدم معتمد جمال التهنئة للاعبين بعد تحقيق الفوز في مباراة الأمس أمام أبو سليم الليبي في بداية مباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

وأبدى القائم بأعمال المدير الفني في حديثه مع اللاعبين رضاه عن الأداء في ظل الظروف التي خاض فيها الفريق المباراة من غيابات عديدة،  وشدد على أن الجميع كان على قدر المسئولية.

وكان فريق الزمالك فاز على أبو سليم الليبي، بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما أمس الأحد باستاد برج العرب، في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

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