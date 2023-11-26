الأحد 26 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

رياضة

موعد مباراة فيوتشر وسوبر سبورت بالكونفدرالية والقناة الناقلة

فيوتشر، فيتو
فيوتشر، فيتو

مباراة فيوتشر وسوبر سبورت، يبدأ فريق مودرن فيوتشر بقيادة ريكاردو مشواره بدور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية بمواجهة نظيره سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

موعد مباراة فيوتشر وسوبر سبورت

ويستضيف فريق مودرن فيوتشر نظيره سوبر سبورت الجنوب إفريقي في تمام الثالثة من عصر اليوم الأحد، على ملعب ستاد السلام، في إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

القناة الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

وتنقل مباراة فيوتشر وسوبر سبورت في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات بالبطولة الكونفدرالية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت 5. 

Advertisements

طاقم تحكيم مباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

وأخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، مسؤولي فريق مودرن فيوتشر، بطاقم حكام مواجهة الفريق ضد سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالكونفيدرالية.

ويدير المباراة تحكيميًّا طاقم تحكيم من بوركينا فاسو، بقيادة جيان أوتارا حكم ساحة، ويعاونه سيدو طاميا وحبيب عمر مساعدين، وباتو بينوتي حكم رابع.

فيما يراقب المباراة السوداني سابيت ليبردو، والجزائري محمد بنوزه مراقبًا للحكام.

وأوقعت قرعة المجموعات للكونفيدرالية فيوتشر ضمن المجموعة الأولى التي تضم اتحاد العاصمة الجزائري (حامل اللقب) وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، والهلال الليبي.

وكان فيوتشر قد تأهل لدور المجموعات، بعد تخطيه عقبة سينجيدا التنزاني في دور الـ32.

 

 وأكد ريكاردو فورموسينيو المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر على جاهزية فريقه لتحقيق لقب بطولة الكونفدرالية.

وقال ريكاردو خلال مؤتمر المباراة الفني: أحترم المدير الفني للفريق الضيف ولكن تصريحاته لن تؤثر علينا، نعلم جيدا ذلك الأسلوب، كل مباراة لها طريقة لعب مختلفة، كان لدينا بعض الإصابات ولكن هم الآن اصبحوا جاهزين للمباراة.

وتابع: أي بطولة نشارك بها يكون هدفنا بها المكسب، أمتلك لاعبين بكفاءة عالية وقادرين على تحقيق أي بطولة، وبالفعل نحن جاهزين لذلك.

وأتم: مجموعتنا قوية وصعبة بوجود مودرن فيوتشر، نحن جاهزون لتحقيق لقب تلك البطولة.

 

ريكاردو

 

أما كيفين هانت المدير الفني لفريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي فاكد على استعداد فريقه لمواجهة مودرن فيوتشر غدًا بالكونفدرالية.

وقال هانت خلال مؤتمر المباراة الفني: الفترة الماضية كانت فترة توقف وهناك أكثر من لاعب بعيد عن الملعب، وفريقي كان يعاني من غيابات كثيرة خلال الفترة الماضية.

الاجتماع الفني لمباراة فيوتشر وسوبر سبورت 

عقد عصر امس السبت، في أحد فنادق القاهرة، الإجتماع الفني لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت الجنوب أفريقي، في إطار مواجهات دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وتم الاتفاق خلال الاجتماع الفني، على أن يرتدي فريق مودرن فيوتشر الطقم الأحمر كاملًا على أن يرتدي الحارس الطقم الأخضر كاملًا.

فيما يرتدي فريق سوبر سبورت الطقم الأزرق كاملًا بينما يرتدي حارس المرمى الطقم الأصفر كاملًا.

مثل مودرن فيوتشر في الإجتماع الفني أحمد شاكر المنسق الإعلامي، هيثم ابراهيم إداري الفريق، وسمير علي مساعد إداري، واحمد فايز المدير المالي.

مواعيد مباريات مودرن فيوتشر بدور المجموعات من الكونفدرالية

وستكون مواعيد مباريات فريق مودرن فيوتشر كالتالي:

الجولة الأولى - 26 نوفمبر
مودرن فيوتشر يستضيف سوبر سبورت الجنوب أفريقي.

الجولة الثانية- 3 ديسمبر
مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على الهلال الليبي.

الجولة الثالثة - 10 ديسمبر
مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الرابعة - 20 ديسمبر
مودرن فيوتشر يستضيف اتحاد العاصمة الجزائري.

الجولة الخامسة - 25 فبراير 2024
مودرن فيوتشر يحل ضيفًا على سوبر سبورت الجنوب إفريقي.

الجولة السادسة والأخيرة: 3 مارس 2024
مودرن فيوتشر يستضيف الهلال الليبي.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

الكونفدرالية مباراة فيوتشر وسوبر سبورت سوبر سبورت موعد مباراة فيوتشر وسوبر سبورت فيوتشر القناة الناقلة لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

مواد متعلقة

مدرب فيوتشر: أمتلك لاعبين بكفاءة عالية وقادرين على تحقيق أي بطولة

أحمد عاطف: مجموعة فيوتشر قوية والفوز هدفنا

مودرن فيوتشر بالأحمر وسوبر سبورت بالأزرق في مواجهة الكونفدرالية غدًا

اليوم، إقامة المؤتمر الصحفي لمباراة مودرن فيوتشر وسوبر سبورت

الأكثر قراءة

شوهها الاحتلال وفقدت جميع أصابعها، من هي إسراء جعابيص المفرج عنها ضمن صفقة الهدنة؟

وزير التموين يفتتح معرض نيبو للذهب بمشاركة أكثر من 200 عارض

كرة اليد، موعد قمة الأهلي والزمالك في دوري المحترفين

كل ما تريد معرفته عن مبادرة منتدى شباب العالم من أجل إحياء الإنسانية، شارك من هنا

تجديد حبس المتهم بقتل زميلته بـ 3 طعنات في أكتوبر لرفضها الارتباط به

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 26-11-2023 بالدقهلية

بشرى سارة بشأن التحويلات الخاصة بمبادرة استيراد سيارات المصريين بالخارج

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

Advertisements

منوعات

المزيد

75 مليون دولار، خسائر إيلون ماسك بسبب منشور

مستخدمو "X" ينتقدون زوجة زيلينسكي

حجزت تذاكر طيران لرحلة مع زوجها، ثم طلبت سفر صديقته بدلا منها

يرغبون في الاستحمام، رئيس وزراء تايلاند يطمئن شعبه على صحة الأسرى المفرج عنهم

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الأحد 26-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم الأحد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم الأحد 26-11-2023

المزيد

انفوجراف

4 شروط لقبول المواطنين بقرعة الحج السياحي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم أكل الكائنات البحرية من غير الأسماك؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 26 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية