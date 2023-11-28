باتت فرق الإنقاذ الهندية التي تحفر الركام يدويا على بعد خمسة أمتار فقط من 41 عاملًا عالقين في نفق منهار منذ 17 يومًا، على ما أفاد مسؤولون محليون الثلاثاء توقعوا إنفراجة قريبًا.

5 أمتار تفصل بين عمال الإنقاذ والعاملين في نفق منهار بالهند

وقال رئيس وزراء ولاية أوتاراخاند بوشكار في الهند سينج دامي لصحفيين: "حُفر ممر إنقاذ بطول 52 مترًا داخل النفق ونحتاج إلى 57 مترًا، ويتوقع أن تنجز عملية الإنقاذ قريبًا".

وأضاف: من المتوقع أن تنجز عملية الإنقاذ قريبا من دون تحديد إطار زمني معين، ما يعزز الآمال بقرب انتهاء العملية الماراثونية.

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وقبل وقت سابق رصدت آلة تصوير للمرة الأولى، العمال الـ41 المحاصرين منذ 10 أيام في نفق منهار في الهند، وأظهرت أنهم جميعًا على قيد الحياة، مع مواصلة عمال الإنقاذ محاولة شق طريق جديد لإخراجهم.

وبدا العمال المحاصرون في نفق منهار في الهند منهكين وقلقين، وقد نمت لحاهم، وذلك وفق اللقطات التي بثتها كاميرا صغيرة تمّ إنزالها عبر أنبوب ضيق يتم من خلاله توفير الهواء والغذاء والمياه لهم.

وقال عمال الإنقاذ لزملائهم العالقين: "سنخرجكم إلى برّ الأمان، لا تقلقوا". وقام العمال العالقون الذين يضعون خوذات واقية على رؤوسهم، بالتحلق حول الكاميرا، وفق ما أظهرت لقطات وزعتها السلطات الهندية.

وقبل إنزال هذه الكاميرا، كان التواصل بين عمال الإنقاذ والمحاصرين يتمّ حصرًا عبر أجهزة الراديو.

وقال الوزير الأول لولاية أوتاراخاند بوشكار سينغ دامي إن "كل العمّال بخير... نحن نعمل بكل قوتنا من أجل إخراجهم بأمان قريبًا".

ويسعى عمال الإنقاذ إلى شق طريق جديد لإخراج العمال المحاصرين، وذلك بعدما علّقت أعمال الحفر خوفًا من انهيارات جديدة، حسبما أفادت السلطات.

ويحاول المهندسون إدخال أنبوب أسطواني فولاذي يبلغ عرضه نحو 90 سنتيمترًا في الركام، ما يكفي لعبور الرجال العالقين من خلاله.

واستخدم رجال الإنقاذ أجهزة لاسلكية للتواصل مع العمال العالقين. وأُدخل الطعام والمياه والأكسجين والأدوية إليهم عبر أنبوب بعرض 15 سنتمترًا.

وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن العمال عالقون في مكان مساحته 400 متر مربع.