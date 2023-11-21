الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

الصور الأولى لعمال الإنقاذ العالقين في نفق منهار بالهند منذ 10 أيام

أحد عمال الإنقاذ
أحد عمال الإنقاذ العالقين، فيتو

 رصدت آلة تصوير للمرة الأولى، اليوم الثلاثاء، العمال الـ41 المحاصرين منذ 10 أيام في نفق منهار في الهند، وأظهرت أنهم جميعًا على قيد الحياة، مع مواصلة عمال الإنقاذ محاولة شق طريق جديد لإخراجهم.

 عمال الإنقاذ العالقين في نفق منهار

وبدا العمال المحاصرون في نفق منهار  في الهند  منهكين وقلقين، وقد نمت لحاهم، وذلك وفق اللقطات التي بثتها كاميرا صغيرة تمّ إنزالها عبر أنبوب ضيق يتم من خلاله توفير الهواء والغذاء والمياه لهم.

وقال عمال الإنقاذ لزملائهم العالقين: "سنخرجكم إلى برّ الأمان، لا تقلقوا". وقام العمال العالقون الذين يضعون خوذات واقية على رؤوسهم، بالتحلق حول الكاميرا، وفق ما أظهرت لقطات وزعتها السلطات الهندية.

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وقبل إنزال هذه الكاميرا، كان التواصل بين عمال الإنقاذ والمحاصرين يتمّ حصرًا عبر أجهزة الراديو.

وقال الوزير الأول لولاية أوتاراخاند بوشكار سينغ دامي إن "كل العمّال بخير... نحن نعمل بكل قوتنا من أجل إخراجهم بأمان قريبًا".

ويسعى عمّال الإنقاذ إلى شق طريق جديد لإخراج العمال المحاصرين، وذلك بعدما علّقت أعمال الحفر خوفًا من انهيارات جديدة، حسبما أفادت السلطات.

ويحاول المهندسون إدخال أنبوب أسطواني فولاذي يبلغ عرضه نحو 90 سنتيمترًا في الركام، ما يكفي لعبور الرجال العالقين من خلاله.

واستخدم رجال الإنقاذ أجهزة لاسلكية للتواصل مع العمال العالقين. وأُدخل الطعام والمياه والأكسجين والأدوية إليهم عبر أنبوب بعرض 15 سنتمترًا.

وذكرت وسائل الإعلام الهندية أن العمال عالقون في مكان مساحته 400 متر مربع.

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