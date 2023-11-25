المرور يعيد فتح محور الفريق كمال عامر

أعادت إدارة مرور الجيزة، صباح اليوم السبت فتح محور الفريق كمال عامر بعد انتهاء اختبار الأحمال.

كانت إدارة المرور قررت غلق محور الفريق كمال عامر لمدة يومين بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي " تحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل بسبب أعمال اختبار الأحمال على محور الفريق كمال عامر.

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات. والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

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