السبت 25 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

المرور يعيد فتح محور الفريق كمال عامر

المرور يعيد فتح محور
المرور يعيد فتح محور الفريق كمال عامر

 أعادت إدارة مرور الجيزة، صباح اليوم السبت فتح محور الفريق كمال عامر  بعد انتهاء اختبار الأحمال.

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو اعتداء شرطي على شخص داخل مستشفى بالقاهرة

الداخلية تستقبل وفدا من مديري إدارات الإعلام الأمني ورؤساء شعب الاتصال بالدول العربية

 كانت إدارة المرور قررت غلق محور الفريق كمال عامر لمدة يومين بالاتجاه القادم من الطريق الدائري "محور المنيب" اتجاه الطريق الدائري "القوس الغربي " تحديدًا المنطقة المحصورة بين شارع الأهرام ومحطة مترو فيصل بسبب أعمال اختبار الأحمال على محور الفريق كمال عامر.

 

وقامت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية والكشافات. والطواحين الضوئية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين، وتعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

Advertisements

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

ادارة مرور الجيزة الإدارة العامة لمرور الجيزة محور الفريق كمال عامر الفريق كمال عامر مرور الجيزة

مواد متعلقة

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو اعتداء شرطي على شخص داخل مستشفى بالقاهرة

الداخلية تستقبل وفدا من مديري إدارات الإعلام الأمني ورؤساء شعب الاتصال بالدول العربية

خلال 24 ساعة، ضبط ‏68650 مخالفة مرورية متنوعة

سقوط 13 تاجر مخدرات خلال اقتحام أوكار الكيف بـ6 محافظات (صور)

القبض على مهندس برمجة وصاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين

فلوس مزورة أون لاين، ضبط القائم على إدارة صفحة لترويج العملات المقلدة

الأمن العام يضبط كهربائي يدير مطبعة لتزوير العملات الوطنية وترويجها بالقليوبية

ضبط تاجرين وعامل بحوزتهم 23 طن سكر وأرز ودقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء

الأكثر قراءة

تباين أسعار الدواجن والبيض في الأسواق اليوم السبت 25 نوفمبر 2023

المترو يدعو الركاب للحصول على الكارت الذكى وهذه مميزاته

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل قمة مانشستر سيتي ضد ليفربول

أخبار مصر: قصة أسيرة إسرائيلية عمقت جراح تل أبيب، البائع المصري الذي أهانه مستشار أوباما يتحدث، ماذا قال صلاح عن ليفربول

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

5 تحذيرات من الكهرباء بسبب الكابلات المكشوفة

سر خروج فوازير دينا الشربيني من رمضان للعام الثاني على التوالي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 26-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

Advertisements

منوعات

المزيد

توقعات الأبراج، حظك الأحد 26-11-2023 أبراج الميزان والعقرب والقوس

توقعات الأبراج اليومية، الأحد 26-11-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

اعرف حظك وتوقعات الأبراج الأحد 26-11-2023 أبراج الحوت والدلو والجدي

حظك وتوقعات الأبراج الأحد 26-11-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم السبت 25-11-2023

استمرار ارتفاع أسعار السكر بالأسواق اليوم السبت

أسعار الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

تساعد في علاج السرطان وتعزز المناعة.. 8 فوائد مذهلة لحبة البركة (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لايفوتك ثوابه، دعاء صباح السبت من الكتاب والسنة

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان العشاء اليوم السبت 25-11- 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان المغرب اليوم السبت 25 - 11 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية