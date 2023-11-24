الداخلية تستقبل وفدا من مديري إدارات الإعلام الأمني ورؤساء شعب الاتصال بالدول العربية
زار وفد من مديري إدارات الإعلام الأمنى ورؤساء شعب الاتصال بعدد من الدول العربية للمكتب العربي للتوعية الأمنية وحقوق الإنسان التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب لمقر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية المصرية.
وخلال اللقاء استعرض أبرز التطورات التي شهدها قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية وأشاد الحضور بما شاهدوا من التطور التقني والفني والعملي في القطاع.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.