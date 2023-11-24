الداخلية تستقبل وفدا من مديري إدارات الإعلام الأمني ورؤساء شعب الاتصال بالدول العربية

زار وفد من مديري إدارات الإعلام الأمنى ورؤساء شعب الاتصال بعدد من الدول العربية للمكتب العربي للتوعية الأمنية وحقوق الإنسان التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب لمقر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية المصرية.

وخلال اللقاء استعرض أبرز التطورات التي شهدها قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية وأشاد الحضور بما شاهدوا من التطور التقني والفني والعملي في القطاع.

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