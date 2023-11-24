الجمعة 24 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

حوادث

الداخلية تستقبل وفدا من مديري إدارات الإعلام الأمني ورؤساء شعب الاتصال بالدول العربية

الداخلية تستقبل وفد
الداخلية تستقبل وفد من مديرى ادارات الاعلام الامنى،فيتو

زار وفد من مديري إدارات الإعلام الأمنى ورؤساء شعب الاتصال بعدد من الدول العربية للمكتب العربي للتوعية الأمنية وحقوق الإنسان التابع لمجلس وزراء الداخلية العرب لمقر قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية المصرية. 

وخلال اللقاء استعرض أبرز التطورات التي شهدها قطاع الإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية وأشاد الحضور بما شاهدوا من التطور التقني والفني والعملي في القطاع. 

 

 

Advertisements

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

حقوق الإنسان قطاع الإعلام والعلاقات قطاع الاعلام والعلاقات بوزارة الداخلية مجلس وزراء الداخلية العرب مجلس وزراء الداخلية وزارة الداخلية المصرية وزراء الداخلية العرب

مواد متعلقة

خلال 24 ساعة، ضبط ‏68650 مخالفة مرورية متنوعة

سقوط 13 تاجر مخدرات خلال اقتحام أوكار الكيف بـ6 محافظات (صور)

القبض على مهندس برمجة وصاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين

فلوس مزورة أون لاين، ضبط القائم على إدارة صفحة لترويج العملات المقلدة

الأمن العام يضبط كهربائي يدير مطبعة لتزوير العملات الوطنية وترويجها بالقليوبية

ضبط تاجرين وعامل بحوزتهم 23 طن سكر وأرز ودقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء

الأمن العام يضبط تاجري عملة وسيارة محملة مواد بترولية بالمنوفية والأقصر

القبض على 10 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار بالمنوفية

الأكثر قراءة

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

بسبب كروان مشاكل، نقابة المهن التمثيلية تغرم الشركة المنتجة لـ بطن الحوت 100 ألف جنيه

من أقدم 10 أسيرات في سجون الاحتلال، معلومات عن روان نافز المفرج عنها ضمن صفقة الهدنة

الحذاء يصل لـ 10 آلاف جنيه، تخفيضات الأحذية الرجالي في الجمعة البيضاء (صور)

بسبب دعوات المقاطعة، تراجع الإقبال على دانكن دونتس وماكدونالز في الجمعة البيضاء (صور)

ميرفت أمين، حكايات قطة الشاشة داخل اللوكيشن، مشهد جريء أشعل الغضب الجماهيري عليها

7 صور ترصد زيارة رئيسي وزراء أسبانيا وبلجيكا لقصر الاتحادية

قمة ليفربول ومانشستر سيتي تشعل صراع محمد صلاح وهالاند بالدوري الإنجليزي

Advertisements

منوعات

المزيد

أكبر ماسة صفراء في العالم تظهر في دبي

بسبب دعوات المقاطعة، تراجع الإقبال على دانكن دونتس وماكدونالز في الجمعة البيضاء (صور)

برج مراقبة ونقود ومصادر مائية، كشف أثري جديد في السعودية

أغرب تخفيضات الجمعة البيضاء، ثلاجة بـ 169 ألف جنيه وشبشب بـ 300 (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

ثبات سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنك المركزي

تعرف على سعر القصدير عالميًا اليوم الجمعة 24-11-2023

سعر الألومنيوم في السوق المصري اليوم الجمعة 24-11-2023

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الجمعة 24-11-2023 في مصر

المزيد

انفوجراف

قتل 4 آلاف طفل فلسطيني ليس كافيًا، تفاصيل القبض على المسئول السابق بإدارة أوباما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح حكم قراءة سورة الكهف في جماعة يوم الجمعة

تفسير حلم السمك الصغير في المنام وعلاقته بالانتقال إلى حياة جديدة أفضل

تفسير حلم الغرق في المنام وعلاقته بالابتعاد عن الدين اتباع الشيطان

المزيد
الجريدة الرسمية