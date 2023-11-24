القبض على مهندس برمجة وصاحب شركة بتهمة النصب على المواطنين

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مهندس برمجه وصاحب شركة للنصب على المواطنين بزعم توظيف أموالهم مقابل أرباح شهرية بمحافظتي البحيرة والغربية.

تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (عدد من المواطنين- مقيمين بمحافظة البحيرة) بتضررهم من (صاحب مكتب إستيراد وتصدير - مقيم بمحافظة البحيرة) لقيامه بتلقي مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال المواد الغذائية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

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وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة.. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته ( طبنجة – خزينة بها عدد من الطلقات لذات العيار).. وبمواجهته أقرا بممارسة ذلك النشاط الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

النصب والإحتيال على المواطنين بزعم التجارة

كما تلقت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بلاغا من (4 أشخاص- مقيمين بمحافظة الغربية) بتضررهم من (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الغربية) لقيامه بتلقى مبالغ مالية منهم لتوظيفها لهم فى مجال تجارة أجهزة الحاسب الآلى ومشتملاتها مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بالاستيلاء على أكثر من (1,2 مليون جنيـه) من المجنى عليهم وتوقف عـن سـداد أصـول تلك المبالغ وكذا الأرباح المتفق عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.