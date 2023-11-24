تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، من ضبط تاجرين وعامل بحوزتهم 23 طن سكر وأرز ودقيق قبل بيعهم بالسوق السوداء في المنيا والشرقية

مديرية أمن المنيا

وتم ضبط (تاجرين - مقيمين بدائرة مركز شرطة ملوي) لقيامهما بتخزين كمية من السلع التموينية المدعمة داخل مخزنهما "بدون ترخيص" بدائرة المركز، بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء وتحقيق أرباح غير مشروعة، وباستهداف المخزنين عثر بداخلهما على (10 أطنان سكر تموين مدعم - 9,810 طن أرز تموين مدعم "بدون فواتير")، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما.

Advertisements



مديرية أمن الشرقية

كما تم ضبط سيارة قيادة (عامل - مقيم بدائرة مركز شرطة الحسينية) مُحملة بكمية من السلع التموينية (490 كيلو جرام سكر – 270 كيلو جرام أرز - 2300 كيلو جرام دقيق) مجهولة المصدر وبدون فواتير وبمواجهته بمصدر المضبوطات اعترف بشرائها من تجار الجملة بالمحافظة بقصد احتكارها وبيعها بالسوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

