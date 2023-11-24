الأمن العام يضبط تاجري عملة وسيارة محملة مواد بترولية بالمنوفية والأقصر
تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن المنوفية بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية من ضبط (شخصين - مقيمين بدائرة مركز شرطة تلا)، وبحوزتهم (مبالغ مالية "عملات أجنبية ").. وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمبالغ المالية بقصد الإتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي بالمخالفة للقانون وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.
ضبط سائق بالأقصر لحيازته 1800 لتر سولار بقصد بيعها بالسوق السوداء
كما تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن الأقصر من ضبط (سائق - له معلومات جنائية) حال قيادته سيارة نقل بدائرة مركز شرطة طيبة محمل عليها (9 براميل سولار "بإجمالي 1800 لتر سولار") بدون أوراق تدل على مصدرها.
وبمواجهته أقر بحيازته للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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