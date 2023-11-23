أخبار الفن اليوم: أول ظهور لمحمد رمضان بعد قرار حبسه.. ومصير ظهور بيومي فؤاد في الكبير أوي 8

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الآتي:

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، يؤكد فيه أنه بدأ دراسة مسلسله الجديد.

وعلق محمد رمضان على الفيديو قائلا: “وأنا بدرس فكرة مسلسلي القادم من مكتبي في الرياض.. ابني جه معايا المكتب قولتله قوم صور ڤيديو ولو عجبني هعملك راتب”.

أعربت فاطمة منصور والدة الطفل محمد أسامة صاحب أغنية الغزالة رايقة عن سعادتها البالغة بغناء نجلها أغنية لدعم فلسطين خلال مؤتمر تحيا مصر وفلسطين، الذي أقيم في ستاد القاهرة بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

Advertisements

وقالت فاطمة منصور في تصريح خاص لـ"فيتو":" بالطبع نحن سعداء للغاية بالمشاركة في مؤتمر تحيا مصر وفلسطين، ودي أقل حاجة ممكن نقدمها ونوصل صوتنا ودعمنا لأطفال فلسطين وحبنا ليهم.

ووجهت والدة الطفل محمد أسامة رسالة شكر للرئيس السيسي نظرا لمجهوداته تجاه فلسطين قائلة:" بنشكر سيادة الرئيس علي وقوفه ومساندته ليهم دائما، وربنا ينصرهم يارب ونفضل دايما مساندين ليهم.

كشف الفنان حاتم صلاح صاحب شخصية “نفادي" في مسلسل الكبير أوي، تفاصيل تصوير الجزء الثامن استعدادا لعرضه في رمضان 2024.

وقال حاتم صلاح في تصريح خاص لـ"فيتو": إن أبطال الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي بالفعل بدأوا تصوير مشاهد العمل منذ فترة استعدادا لعرضه في رمضان 2024.

وأكد “صلاح” على وجود بيومي فؤاد في الجزء الثامن نظرا لأنه صاحب شخصية أساسية ضمن شخصيات المسلسل، قائلا: “بيومي فؤاد كدا كدا مشارك في مسلسل الكبير أوي من زمان”.

وجه الفنان أحمد السقا، رسالة قوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا: "تسليح الجيش والفلوس اللي صرفناها علي التسليح دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف علي التسليح والجيش".

لقت الإعلامية نجوى إبراهيم على الدعم الكبير الذي تلقته من قبل الجمهور بعد تصريحاتها الصادمة عن فكرة الاعتزال ومرضها، مقدمة الشكر لجمهورها.

وقالت نجوي إبراهيم من خلال برنامج "بيت العز" عبر إذاعة نجوم "FM ": “الأسبوع اللي فات أنا حسيت إني غلطت جدا، لأن أنا مش من النوع اللي بيشتكي بس أنا روحت فضلت أعيط يومين ثلاثة أبكي من كمية الدعوات اللي جاتلي”.

طرح الفنان كاظم الساهر، فيديو كليب بعنوان "hold your fire" وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

رحل عن عالمنا اليوم الخميس الفنان رامي الخالد، وذلك حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للتلفزيون الأردني من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

شاركت الفنانة رانيا يوسف الجمهور مجموعة صور من كواليس مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان “السرداب” المقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية، وذلك خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.