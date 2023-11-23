وفاة الفنان الأردني رامي الخالد إثر أزمة قلبية
رحل عن عالمنا اليوم الخميس الفنان رامي الخالد، وذلك حسبما أعلنت الصفحة الرسمية للتلفزيون الأردني من خلال موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.
وفاة رامي الخالد
وقالت الصفحة الرسمية للتليفزيون الأردني:" انتقل إلى رحمة الله تعالى، الفنان رامي الخالد، مساء اليوم الخميس، إثر نوبة قلبية، وفق عائلته".
وأضافت:" وقدم الفنان الراحل رامي الخالد الألوان التراثية، وحظي بشعبية كبيرة، وشارك في مهرجان جرش للثقافة والفنون بأكثر من نسخة، وسبق له أن شارك في مهرجانات محلية وعربية ودولية مثل؛ صيف عمان، ومعظم المناسبات الوطنية، ومهرجان “هانوفر”، في ألمانيا، ومهرجانات في الإمارات، وقطر، ولبنان".
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