الخميس 23 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

رانيا يوسف بـ لوك الزمن الجميل في كواليس تصوير مسلسل السرداب

رانيا يوسف، فيتو
رانيا يوسف، فيتو

شاركت الفنانة رانيا يوسف الجمهور مجموعة صور من كواليس مسلسلها الجديد الذي يحمل عنوان “السرداب” المقرر عرضه قريبا على إحدى المنصات الإلكترونية، وذلك خلال حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

 

رانيا يوسف في كواليس مسلسل السرداب

وظهرت رانيا يوسف في كواليس مسلسل السرداب بـ لوك مختلف من الزمن الجميل ،وعلقت قائلة:" قريب هتنورونا في بنسيون دلال من مسلسل السرداب .

 

ومن ناحية أخري كانت قد روجت الفنانة رانيا يوسف لمسلسلها الجديد “بقينا اتنين” الذي يشاركها  بطولته الفنان شريف منير.

 

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مسلسل بقينا اتنين

نشرت رانيا يوسف صورا من كواليس المسلسل عبر حسابها على تويتر وعلقت: استنونا يوم ٢ ديسمبر على ON.. مسلسل بقينا اتنين".

 

وفي وقت سابق، أعلنت رانيا يوسف عن عمل فني جديد يجمعها بالفنان شريف منير.

ونشرت رانيا يوسف صورة لها برفقة شريف منير عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلقت: "هتشوفونا قريب قوي إن شاء الله".

 

فيلم كتف قانوني

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد أعلنت الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد “كتف قانوني”، ونشرت رانيا  مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلقت: "آخر يوم تصوير ليا في كتف قانوني".

 

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