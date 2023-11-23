أحمد السقا للسيسي: دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف على التسليح

السيسي، وجه الفنان أحمد السقا، رسالة قوية للرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلا:"تسليح الجيش والفلوس اللي صرفناها علي التسليح دلوقتي بس عرفنا ليه كنا بنصرف علي التسليح والجيش".

اهتمام السيسي بصعيد مصر

وأضاف خلال كلمة عرضت خلال فاعلية "تحيا مصر فلسطين":"اهتمام سيادتكم بصعيد مصر وقري مصر وبصحة المصريين وبالمرأة المصرية يستوجب علينا أن نتقدم لك بالشكر".



دعم السيسي سياسيا

وتابع:"ادعم سيادتكم سياسيا خصوصا مع كل الضغوط السياسية اللي بنتعرض ليها من الخارج فيما يتعلق بسيناء".



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وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي: إن مصر تتعامل معل ملف فك الحصار عن قطاع غزة وفقا للقانون الدولي بعيدا عن سياسة الإشعال.



دعم القضية الفلسطينية وفك الحصار عن غزة

وأضاف خلال كلمته عقب وصوله لإستاد القاهرة لحضور فعالية "تحيا مصر فلسطين": لا نفكر في ملف دعم القضية الفلسطينة وفك الحصار وادخال المساعدات الإنسانية والأغاثية لقطاع غزة بعيدا عن القانون الدولي.

اتفاقيات دولية في فتح معبر رفح

وأوضح: أن مصر لم ولن تغلق معبر رفح في وجه المساعدات الإنسانية والإغاثية المتوجهة لأكثر من 2.3 مليون فلسطيني بالقطاع، ولكن الأمر يتعلق بتأمين الشاحنات مع الجانب الآخر وعدم تعرضها للقصف وذلك وفقا لما هو متبع من إجراءات وفي إطار القانون الدولي.

إدخال أكبر حجم من المساعدات لغزة

وأكد السيسي: نسعى لإدخال أكبر حجم ممكن من المساعدات الإنسانية لأهلنا في قطاع غزة، مشيدا بجهد المتطوعين في قوافل المساعدات الإغاثية لغزة.



دعم غزة

وفي نفس الكلمة أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في دعم قطاع غزة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية.



وتابع:"الجهد اللى انتوا بتعملوه في الأيام الصعبة اللي إحنا بنحاول نخفف بيها عن أهلنا في فلسطين وفي القطاع أمر كلنا حاسين به، وكلنا بنحاول نخفف ما أمكن عنهم، ونؤكد علي الدور الكبير اللى قامت به مصر متمثل في كل المصريين والجمعيات والمنظمات وحياة كريمة وتحيا مصر".

المساعدات الإنسانية المصرية لقطاع غزة

وقال:" نحن نمثل 80% من المساعدات الإنسانية اللي دخلت القطاع من كل دول العالم، وكنا علي قدر المسئولية، واتحركنا كلنا في أسرع وقت علشان نخفف عن أهلنا".