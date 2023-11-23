الخميس 23 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

فيديو كليب كاظم الساهر الجديد "hold your fire" يحتوي علي مشاهد من قصف غزة

فيديو كليب كاظم الساهر،فيتو
فيديو كليب كاظم الساهر،فيتو

طرح الفنان كاظم الساهر، فيديو كليب بعنوان "hold your fire" وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وذلك علي منصات الموسيقي وموقع يوتيوب.

أغنية كاظم الساهر الجديدة

واحتوى فيديو كليب كاظم الساهر الجديد "hold your fire"  علي مشاهد من القصف علي غزة   وذلك من قبل جيش الاحتلال.

كما سلط  فيديو كليب كاظم الساهر الجديد "hold your fire" علي معاناة ورعب الأطفال الفلسطينيين بسبب القصف علي غزة.

كاظم الساهر قرر أن تكون الأغنية باللغة الإنجليزية من أجل إيصال رسالة إلى العالم كله، لوقف العنف الذي يمارس على المدنيين الأبرياء ،وإنهاء هذه الحرب المدمرة في غزة.

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أغنية Hold Your Fire تلحين كاظم الساهر، كلمات توم لو، مستوحاة من فكرة كاظم الساهر، توزيع ميشال فاضل، بالتعاون مع جمعية الأمم المتحدة للموسيقى الكلاسيكية بإدارة بريندا فونجوف.

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كاظم الساهر أغنية كاظم الساهر الفنان كاظم الساهر القضية الفلسطنية

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