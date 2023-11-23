الخميس 23 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

مفاجأة من الكواليس، مصدر يحسم مصير ظهور بيومي فؤاد في الكبير أوي 8

مسلسل الكبير أوي،
مسلسل الكبير أوي، فيتو

كشف الفنان حاتم صلاح صاحب شخصية “نفادي" في مسلسل الكبير أوي، تفاصيل تصوير الجزء الثامن استعدادا لعرضه في رمضان 2024.

وقال حاتم صلاح في تصريح خاص لـ"فيتو": إن أبطال الجزء الثامن من مسلسل الكبير أوي بالفعل بدأوا تصوير مشاهد العمل منذ فترة استعدادا لعرضه في رمضان 2024.

وأكد “صلاح” على وجود بيومي فؤاد في الجزء الثامن نظرا لأنه صاحب شخصية أساسية ضمن شخصيات المسلسل، قائلا: “بيومي فؤاد كدا كدا مشارك في مسلسل الكبير أوي من زمان”.

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أمينة خليل في مسلسل الكبير أوي

وتشارك الفنانة أمينة خليل ضمن حلقات الموسم الثامن من مسلسل الكبير اوي فى موسمه الثامن والجديد والذي من المقرر أن يشارك بالسباق الرمضاني المقبل 2024

كما يشارك في الموسم الجديد كل من: رحمة أحمد، هشام إسماعيل، مصطفى غريب وبيومي فؤاد.

 وحرص مسلسل الكبير في موسمه السابع أن يُقدم حزمة من القضايا والظواهر الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع العربي.

حلقات مسلسل الكبير 7

فمثلًا بدأت حلقات الموسم السابع من مسلسل الكبير باستعراض المشكلات الزوجية وقلة المشاعر والعواطف بين الأزواج.. وعرضت حلقات الكبير طرق تجاوز أزمات المتزوجين من خلال زيارات لدكاترة متخصصين فى الأمر أو من خلال طرق كثيرة كتقبل كل منهما للآخر واحتواء وفهم مشاعر بعضهم البعض.

وتناولت الحلقات بداية من 7 لــ 11 كواليس وخبايا عالم السوشيال ميديا وما يرتكبه بعض البلوجر من جرائم وخداع البشر.. واستعرضت الحلقات جنون الناس بمنصات السوشيال ميديا وإدمانها بغرض الفلوس، حتى أصبح الجميع يصور حياته الشخصية ويعرضها أون لاين لجني الأموال دون مراعاة حرمة حياته الشخصية وحياة المحيطين به. 

 وقال الكبير: والله العظيم لو  مال قارون.. هو أنا عشان قرشين هصور حرمة بيتي وأحطها ع المشاع أي حد حداه باقة بـ 10 جنيهات يتفرج!! ايه الهوس ده.

كما استعرضت الحلقات واقعا حصريا لنوادي الكورة، وقدم الكبير من خلال لفتة خاطفة لما فعله هجرس وانضمامه للفريق المنافس ثم عودته لبلده من جديد.

ومؤخرا.. تحدث الكثير من المتابعين عن طلب الفنان أحمد مكي، بطل العمل استبعاد بيومي فؤاد، من أجل إرضاء زميله محمد سلام، بعد تعرضه لهجوم عنيف منه.

ومن جانبه، أكد مصدر من داخل فريق العمل لـ “فيتو”،  أن كل ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي أمر عار تمامًا من الصحة، ولم يتحدث أي فنان عن استبعاد زميل له قائلًا: “مكي فنان كبير ويعرف قيمة العمل الفني، ولا يتدخل في اختيارات المخرج، ولكن هناك بعض الأشخاص يريدون استغلال الأزمة، من أجل إثارة الجدل”.

وعن حقيقة استبعاد بيومي، من الجزء الثامن لمسلسل الكبير أوي 8، أشار إلى أنه لم يتم استبعاد أي شخص من أبطال العمل، أو ضيوف الشرف، موضحًا أنه لا يمكن أن يتم استبعاد فنان تم اختيار دوره، من أجل أزمة علي مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن إذا تم حذف المشهد الخاص ببيومي أو غيره، يأتي على أساس رؤية فنية، وليس أهواء شخصية.

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الكبير اوي أبطال مسلسل الكبير أوي قصة مسلسل الكبير أوي 7 أحمد مكي

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