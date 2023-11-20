رانيا يوسف وشريف منير من كواليس مسلسل بقينا اتنين (صور)

رانيا يوسف، روجت الفنانة رانيا يوسف لمسلسلها الجديد “بقينا اتنين” الذي يشاركها في بطولته الفنان شريف منير.

ونشرت رانيا يوسف صورا من كواليس المسلسل عبر حسابها على تويتر وعلقت: استنونا يوم ٢ ديسمبر على ON.. مسلسل بقينا اتنين".

وفي وقت سابق، أعلنت رانيا يوسف عن عمل فني جديد يجمعها بالفنان شريف منير.

ونشرت رانيا يوسف صورة لها برفقة شريف منير عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلقت: "هتشوفونا قريب قوي إن شاء الله".

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فيلم كتف قانوني

وكانت الفنانة رانيا يوسف قد أعلنت الانتهاء من تصوير فيلمها الجديد “كتف قانوني”، ونشرت رانيا مقطع فيديو قصير لها عبر حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر وعلقت: "آخر يوم تصوير ليا في كتف قانوني".

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