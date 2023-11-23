بعد غنائه أمام السيسي، والدة صاحب أغنية الغزالة رايقة لـ"فيتو": أقل حاجة نقدمها لأطفال فلسطين

أعربت فاطمة منصور والدة الطفل محمد أسامة صاحب أغنية الغزالة رايقة عن سعادتها البالغة بغناء نجلها أغنية لدعم فلسطين خلال مؤتمر تحيا مصر وفلسطين ، الذي أقيم في ستاد القاهرة بحضور رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

والدة صاحب أغنية الغزالة رايقة تعلق علي غناء نجلها أمام السيسي

وقالت فاطمة منصور في تصريح خاص لـ"فيتو":" بالطبحع نحن سعداء للغاية بالمشاركة في مؤتمر تحيا مصر وفلسطين، ودي أقل حاجة ممكن نقدمها ونوصل صوتنا ودعمنا لأطفال فلسطين وحبنا ليهم.

ووجهت والدة الطفل محمد أسامة رسالة شكر للرئيس السيسي نظرا لمجهوداته تجاه فلسطين قائلة:" بنشكر سيادة الرئيس علي وقوفه ومساندته ليهم دائما ، وربنا ينصرهم يارب ونفضل دايما مساندين ليهم.

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الطفل محمد أسامة، فيتو

وشارك الفنان علي الحجار، والطفل محمد أسامة، صاحب أغنية الغزالة رايقة، في مؤتمر تحيا مصر وفلسطين المقام في ستاد القاهرة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وعدد جماهيري كبير.

وقدم الفنان علي الحجار أغنية "سابع سما" خلال مشاركته في مؤتمر تحيا مصر وفلسطين دعما لأهالي غزة.

وشارك محمد أسامة صاحب أغنية الغزالة رايقة في مؤتمر تحيا مصر وفلسطين بأغنية "كنت هنا" دعما للقضية الفلسطينية

وشهد السيسي، اليوم، مؤتمر تحيا مصر فلسطين، الذي عقد في استاد القاهرة الدولي وسط حضور جماهيري من مختلف أطياف الشعب المصري.

وألقى الرئيس السيسي كلمة جاءت أبرز رسائلها:

- تهجير الفلسطينيين إلى مصر خط أحمر



- معبر رفح لم يغلق أبدا

- تظل وحدة المصريين واصطفافهم، هما الضامن لبقاء مصر، والثابت الذي لا يقبل التغيير.



- دارت آلة القتل بلا عقل يرشدها، ولا ضمير يؤنبها فأصبحت وصمة عار على جبين الإنسانية كلها.

- أدارت الدولة المصرية الموقف، بمزيج من الحسم في القرار، والمرونة في التحرك والمتابعة الدقيقة لمجريات الأمور.

- تشكلت خلية إدارة أزمة، من كافة مؤسسات الدولة المعنية، تابعت عملها بنفسي وعلى مدار الساعة.

- مصر في طليعة المساندين للأشقاء في فلسطين، وفي ريادة العمل من أجلهم وتظل مصر هي الأساس، في دعم نضال الشعب الفلسطيني الشقيق.

- لقد بذلت مصر جهودا صادقة ومكثفة، للحيلولة دون التصعيد لهذه الحرب، وذلك على كافة المستويات:

- قمنا بعقد أول قمة دولية بالقاهرة، بمشاركة دولية وإقليمية واسعة، من أجل الحصول على إقرار دولي، بضرورة وقف هذا الصراع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

كانت مشاركة مصر في القمة العربية الإسلامية، مشاركة فاعلة وحيوية، حيث اتسقت مخرجاتها مع الموقف المصري بصفة عامة.

- كثفت الدولة اتصالاتها الدولية، مع القادة والمسئولين الإقليميين والدوليين، حيث أكدنا للجميع، الموقف المصري الرافض والحاسم، لمخططات تهجير أشقائنا الفلسطينيين قسريا.

أكدنا ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والعودة لطاولة المفاوضات، للوصول إلى سلام عادل وشامل، وقائم على إقرار الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق.

- كان القرار باستمرار فتح معبر رفح البري، لتدفق المساعدات الغذائية والطبية والوقود، وكذا استقبال الجرحى والمصابين، على الرغم من ضراوة وشدة القتال.

- بلغت المساعدات التي قامت الدولة المصرية بإدخالها إلى قطاع غزة، حوالى "12" ألف طن، نقلتهم "1300" شاحنة، منهم "8400" طن قدمتها الدولة المصرية، من خلال الهلال الأحمر المصري، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وصندوق تحيا مصر، بما يبلغ 70% من إجمالي المساعدات.

- خصصنا مطار العريش الدولي، لاستقبال طائرات المساعدات القادمة من الخارج، بإجمالي "158" رحلة جوية.

- تكللت الجهود المصرية، المشتركة مع الولايات المتحدة الأمريكية والأشقاء القطريين، في الوصول لاتفاق هدنة إنسانية لمدة "4" أيام.. قابلة للتمديد وآمل أن يبدأ تنفيذها في الأيام القادمة، دون تأخير أو تسويف.

- عاقدون العزم على المضي قدما، في مواجهة هذه الأزمة، متمسكين بحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية، وقابضين على أمننا القومي المقدس.

- ندعو الله أن يكلل جهودنا من أجل السلام بالنجاح، وتضحياتنا من أجل الإنسانية بالتوفيق.

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