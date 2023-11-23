الخميس 23 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

بعد قرار حبسه سنة، محمد رمضان: بدرس مسلسلي اللي جاي وعملت لابني راتب (فيديو)

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بمقطع فيديو له من خلال حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، يؤكد فيه أنه بدأ دراسة مسلسله الجديد.

 

محمد رمضان يدرس مسلسله الجديد 

وعلق محمد رمضان علي الفيديو قائلا:" وأنا  بدرس فكرة مسلسلي القادم من مكتبي في الرياض.. ابني جه معايا المكتب قولتله قوم صور ڤيديو ولو عجبني هعملك راتب. 

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و أضاف محمد رمضان:" أنا بصراحة عجبني الڤيديو وعملتله جميل راتب الله يرحمه.. هو ده الڤيديو اللي صوره.

 

و كانت قد قضت محكمة جنح مستأنف الشيخ زايد، المنعقدة بجنوب الجيزة، بحبس الفنان محمد رمضان سنة غيابيًا بتهمة ترويج أخبار كاذبة ضد بنك شهير.

 

كان الفنان محمد رمضان، قال إن الدولة تحفظت على أمواله المودعة بأحد البنوك.

 

وقال "رمضان" في فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام: صحيت النهارده من النوم على تليفون من البنك أبلغني بأن الدولة تحفظت على أموالي، وكان ردي عليه أنا ومالي ولحم كتافي ملك بلدي وملك أهل بلدي اللهم لا اعتراض".

 

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محمد رمضان الفنان محمد رمضان الممثل محمد رمضان

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