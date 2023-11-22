مندوب روسيا فى الأمم المتحدة يوبخ إسرائيل على مزاعم استخدام حماس للمستشفيات

كذب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة الرواية الإسرائيلية التي تزعم استخدام حركة حماس للمستشفيات داخل قطاع غزة في الأغراض العسكرية.

وأكد المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزيا، أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت استخدام حركة "حماس" للمستشفيات في قطاع غزة لأغراض عسكرية.

تزويد سكان غزة بالمساعدات الإنسانية



وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط: "تحرم إسرائيل المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا، من فرصة تزويد سكان غزة بالمساعدات الإنسانية اللازمة".



وأضاف: "الإصابات وعمليات القتل الجماعية للأطفال التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال عملياته، فضلا عن الهجمات على المدارس والمستشفيات، والتي أدت إلى مقتل الأبرياء، تثير قلقا بالغا".

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وتابع: "يتم ضرب أهداف مدنية أخرى مثل المساجد، والكنائس، ومخيمات اللاجئين، ومواقع الأمم المتحدة التي يلجأ إليها النساء والأطفال في غزة هربا من القصف. وهذا انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وقد سمعنا مزاعم حول مواقع قيادة "حماس" ومخابئ يفترض أنها موجودة فيها، لكننا لم نر حتى الآن أدلة مقنعة على ذلك".



وأكد أن روسيا تأمل في أن يكون الاتفاق بين حماس وإسرائيل خطوة مهمة لوقف التصعيد.





حقيقة وجود مخابئ لحماس أسفل مستشفى الشفاء

وكان قد فجر رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك مفاجأة كشفت المزاعم الإسرائيلية بشأن اكتشاف مخابئ أسفل مستشفى الشفاء بقطاع غزة.



وقال باراك، في مقابلة مع مذيعة "سي إن إن"، كريستيان أمانبور، إن المخابئ أسفل مستشفى الشفاء بناها متعاقدون إسرائيليون قبل عقود.

وأوضح باراك: "منذ عقود مضت، كنا ندير المكان. لذلك أبقيناهم. لقد مضت عقود، عدة عقود، ربما منذ 5 أو 4 عقود، حيث ساعدناهم في بناء هذه المخابئ، من أجل توفير مساحة أكبر لتشغيل المستشفى ضمن الحجم المحدود للغاية لهذا المجمع".

وقال باراك: "لقد كان معروفا منذ سنوات عديدة أن لديهم مخابئ تم بالأساس بناؤها من قبل متعاقدين إسرائيليين تحت مستشفى الشفاء، زاعما أنه جرى استخدامها كمركز قيادة لحماس، وهذا النوع من تقاطع الأنفاق العديدة هو جزء من هذا النظام".

زعم إسرائيلي باكتشاف شبكة أنفاق تحت مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأنه لم يكن هناك بعد أي دليل على اكتشاف الجيش الإسرائيلي لشبكة الأنفاق تحت مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة، وإن الأدلة التي قدمها الجيش حتى الآن أقل بكثير لإثبات مزاعمه بأن مستشفى الشفاء هو المقر الرئيس للفصائل، حيث لم تثبت اللقطات المعلن عنها أن المجمع كان مركز الهجمات على إسرائيل، كما ادعى من قبل.



وفشل الجيش في تقديم أي إثبات على مزاعمه تلك، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن طواقمها "لم تر إلا المدنيين في مستشفى الشفاء، وليس هناك أي دليل على استخدامه كمقر عسكري من قبل حركة حماس".



من جهتهما، تنفي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" هذه الاتهامات بالمطلق، وتؤكدان أنهما لم تستخدما المستشفى لأي أغراض عسكرية أبدا.

