الأربعاء 22 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

خارج الحدود

مندوب روسيا فى الأمم المتحدة يوبخ إسرائيل على مزاعم استخدام حماس للمستشفيات

مجلس الأمن الدولي،
مجلس الأمن الدولي، فيتو

كذب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة الرواية الإسرائيلية التي تزعم استخدام حركة حماس للمستشفيات داخل قطاع غزة في الأغراض العسكرية.

 

وأكد المندوب الروسي، فاسيلي نيبينزيا، أن إسرائيل لم تقدم أي دليل يثبت استخدام حركة "حماس" للمستشفيات في قطاع غزة لأغراض عسكرية.

تزويد سكان غزة بالمساعدات الإنسانية 


وقال نيبينزيا في جلسة لمجلس الأمن حول الوضع في الشرق الأوسط: "تحرم إسرائيل المجتمع الدولي، بما في ذلك روسيا، من فرصة تزويد سكان غزة بالمساعدات الإنسانية اللازمة".


وأضاف: "الإصابات وعمليات القتل الجماعية للأطفال التي ارتكبها الجيش الإسرائيلي خلال عملياته، فضلا عن الهجمات على المدارس والمستشفيات، والتي أدت إلى مقتل الأبرياء، تثير قلقا بالغا".

 

Advertisements

وتابع: "يتم ضرب أهداف مدنية أخرى مثل المساجد، والكنائس، ومخيمات اللاجئين، ومواقع الأمم المتحدة التي يلجأ إليها النساء والأطفال في غزة هربا من القصف. وهذا انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي. وقد سمعنا مزاعم حول مواقع قيادة "حماس" ومخابئ يفترض أنها موجودة فيها، لكننا لم نر حتى الآن أدلة مقنعة على ذلك".


وأكد أن روسيا تأمل في أن يكون الاتفاق بين حماس وإسرائيل خطوة مهمة لوقف التصعيد.



حقيقة وجود مخابئ لحماس أسفل مستشفى الشفاء

 

وكان قد فجر رئيس وزراء الاحتلال الأسبق إيهود باراك مفاجأة  كشفت المزاعم الإسرائيلية بشأن اكتشاف مخابئ أسفل مستشفى الشفاء بقطاع غزة.

وقال باراك، في مقابلة مع مذيعة "سي إن إن"، كريستيان أمانبور، إن المخابئ أسفل مستشفى الشفاء بناها متعاقدون إسرائيليون قبل عقود.
وأوضح باراك: "منذ عقود مضت، كنا ندير المكان. لذلك أبقيناهم. لقد مضت عقود، عدة عقود، ربما منذ 5 أو 4 عقود، حيث ساعدناهم في بناء هذه المخابئ، من أجل توفير مساحة أكبر لتشغيل المستشفى ضمن الحجم المحدود للغاية لهذا المجمع".

وقال باراك: "لقد كان معروفا منذ سنوات عديدة أن لديهم مخابئ  تم بالأساس بناؤها من قبل متعاقدين إسرائيليين تحت مستشفى الشفاء، زاعما أنه جرى استخدامها كمركز قيادة لحماس، وهذا النوع من تقاطع الأنفاق العديدة هو جزء من هذا النظام".

 

زعم إسرائيلي باكتشاف شبكة أنفاق تحت مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة

 

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأنه لم يكن هناك بعد أي دليل على اكتشاف الجيش الإسرائيلي لشبكة الأنفاق تحت مجمع مستشفى "الشفاء" في غزة، وإن الأدلة التي قدمها الجيش حتى الآن أقل بكثير لإثبات مزاعمه بأن مستشفى الشفاء هو المقر الرئيس للفصائل، حيث لم تثبت اللقطات المعلن عنها أن المجمع كان مركز الهجمات على إسرائيل، كما ادعى من قبل.


وفشل الجيش في تقديم أي إثبات على مزاعمه تلك، حيث أعلنت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، أن طواقمها "لم تر إلا المدنيين في مستشفى الشفاء، وليس هناك أي دليل على استخدامه كمقر عسكري من قبل حركة حماس".


من جهتهما، تنفي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" هذه الاتهامات بالمطلق، وتؤكدان أنهما لم تستخدما المستشفى لأي أغراض عسكرية أبدا.
 

حكومة غزة تكشف أعداد الشهداء والمفقودين منذ 7 أكتوبر

شروط حماس لتنفيذ الهدنة في غزة (إنفوجراف)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

مندوب روسيا الدائم لدي الامم المتحدة إسرائيل حركة حماس قطاع غزة الجيش الإسرائيلي حماس مستشفى الشفاء بقطاع غزة غزة

مواد متعلقة

قمة مصرية أردنية بالقاهرة.. الزعيمان يؤكدان العمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة.. ويرفضان أي محاولات لتهجير أهالي القطاع داخل غزة أو خارجها

بعد نقل الأطفال الخدج لمصر، بدء إجلاء المرضى المتبقين من مستشفى الشفاء بغزة

الأكثر قراءة

المقاطعة تؤتي ثمارها، تقرير يرصد شكاوى الشركات الأمريكية من الخسائر في مصر ودول عربية

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

الإدارة الأمريكية تبلغ إسرائيل: مهمتكم فى غزة صعبة

المسافة صفر، مقاتلو القسام يخرجون كالمارد من تحت الركام لاصطياد جنود الاحتلال (فيديو)

بعد نجاح المسلسل، محمد سليمان عبد المالك يوجه رسالة لأبطال صوت وصورة

1000 قارب، أسطول رفض الإبادة الجماعية يبحر في طريقه إلى غزة

ارتفاع درجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة مطلع الأسبوع المقبل

التعليم: امتحانات نوفمبر وفقا لظروف كل مديرية تعليمية

Advertisements

منوعات

المزيد

المقاطعة تؤتي ثمارها، تقرير يرصد شكاوى الشركات الأمريكية من الخسائر في مصر ودول عربية

ديكسي ماكوالي، حكاية شاب ساهم في حماية متنزهات أفريقيا الوطنية (صور)

ريال مدريد يبيع قطعا من ملعب سانتياجو بيرنابيو

لاعب كرة ينقذ مطربة شهيرة من السجن

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 بالأسواق

سعر اليورو بالبنك المركزي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 22-11-2023

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأربعاء 22-11-2023 في السوق المحلي

المزيد

انفوجراف

لتغذيته وتقويته.. أفضل الفيتامينات الطبيعية للشعر (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الأسير في المنام وعلاقته بالهموم والأحزان الشديدة

تفسير رؤية الفول المدمس في المنام وعلاقتها بالخير والرزق والسعادة

أفضل الأوقات لقراءة أذكار الصباح والمساء

المزيد
الجريدة الرسمية