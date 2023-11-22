الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حكومة غزة تكشف أعداد الشهداء والمفقودين منذ 7 أكتوبر

شهداء قطاع غزة، فيتو
شهداء قطاع غزة، فيتو

شهداء غزة، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع عدد الشهداء منذ السابع من أكتوبر، جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 14532 بينهم نحو 6000 طفل.
 

المفقودون في قطاع غزة

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد منذ قليل، أن هناك نحو 7 آلاف مفقود في قطاع غزة بينهم أكثر من 4700 طفل وإمرأة.
 

ارتفاع شهداء الطواقم الطبية والصحفيين 

ولفت إلى ارتفاع عدد الشهداء في صفوف الطواقم الطبية إلى 205 شهداء، واستشهاد 64 صحفيا و25 من أفراد طواقم الدفاع المدني.
 

تدمير مباني غزة

وأكد أن أكثر من 60% من مباني قطاع غزة تضررت بسبب القصف الإسرائيلي.
 

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تعرف على موعد بدء سريان الهدنة في غزة

 

موعد بدء الهدنة في غزة

وأفادت تقارير إخبارية نقلا عن إعلام عبري، في خبر عاجل، اليوم الأربعاء،  بأن الهدنة الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة تبدأ غدا الخميس، الساعة 10 صباحا.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحركة حماس طاهر النونو: إن شروط الهدنة الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة:

ــ حركة الطائرات ستتوقف 6 ساعات في شمال القطاع خلال التهدئة وبشكل كامل جنوب القطاع.

ــ  قطر ومصر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار

ــ يجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها

ــ ستدخل 200 إلى 300 شاحنة على الأقل من بينها 8 شاحنات وقود

ــ شاحنات المساعدات ستشمل القطاع بأكمله جنوبا وشمالا

ــ حجم المساعدات تحدده الطاقة الاستيعابية للمعابر

ــ دخول المساعدات لغزة سيستمر لما بعد أيام الاتفاق وسنسعى إلى زيادة دخول المساعدات لغزة في المستقبل

ــ الاتفاق يشمل دخول المساعدات بشكل مستمر للشعب الفلسطيني وهو يتضمن وصول المساعدات الصحية لجميع مستشفيات غزة

ــ مناقشة وقف تام لإطلاق النار خلال الهدنة

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