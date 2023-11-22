الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بعد نقل الأطفال الخدج لمصر، بدء إجلاء المرضى المتبقين من مستشفى الشفاء بغزة

الأطفال الخدج، فيتو
الأطفال الخدج، فيتو

 أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم الأربعاء، بدء إجلاء المرضى المتبقين في مستشفى الشفاء في قطاع غزة.

تنسيق الإجلاء مع الأمم المتحدة

 وأوضحت خدمة الإنقاذ أن 14 سيارة إسعاف وصلت إلى المستشفى اليوم، وتم تنسيق الإجلاء مع الأمم المتحدة والمجموعة الطبية لأطباء بلا حدود، بحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”.

وكان جيش الاحتلال طالب بإخلاء المستشفى لأسابيع منذ أن سيطرت قواته على المركز الطبي، حيث يزعم أن حماس لديها مركز قيادة هناك، وكانت تستخدم المشفى كقاعدة لعملياتها العسكرية.

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إخلاء المستشفى لأسابيع

 وقال أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة، إن هناك أكثر من 250 مريضا في المنشأة، كما لا يزال حوالي 400 نازح يحتمون في المرفق.

إجلاء 31 طفل خدج

وفي وقت سابق، تمكنت منظمة الصحة العالمية من إجلاء 31 طفلا خدج من مستشفى الشفاء إلى جنوب غزة.

ولاحقا، تم نقل 28 طفلا منهم إلى مصر.

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غزة إسرائيل حماس مستشفى الشفاء

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