الأربعاء 22 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

حملة تبرعات في التشيك لشراء طائرة قتالية لأوكرانيا

هليكوبتر، فيتو
هليكوبتر، فيتو

انطلقت في جمهورية التشيك حملة جماعية لشراء طائرة هليكوبتر قتالية من طراز "بلاك هوك" لأوكرانيا، التي تخوض حربا مع الروس منذ قرابة عامين، وفق ما أوردت صحيفة "لوباريزيان" الفرنسية.

 حملة جماعية لشراء هليكوبتر قتالية 

وبحسب تقرير نشر في الصحيفة، فإن "الحملة تحمل اسم هدية لبوتين وتقودها السفارة الأوكرانية في براج، وتهدف إلى مساعدة كييف في مواجهة الهجوم الروسي على أراضيها، وتتيح المبالغ التي تم جمعها حتى الآن، وبلغت 23.1 مليون يورو من 188 ألف جهة مانحة، شراء دبابة أو شاحنات أو منصة إطلاق صواريخ أو حتى طائرات بدون طيار وذخيرة".

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وأفاد بأنه "يتم جمع هذه التبرعات جزئيا عبر موقع إلكتروني مترجم إلى ست لغات، وتباع عليه قمصان تسخر من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والحد الأدنى للتبرعات هو 1968 كرونة أو ما يعادل 80 يورو، ويحمل الرقم إشارة رمزية إلى القمع السوفييتي لحركة ربيع براغ الليبرالية في 1968، وتهدف الحملة التي يقودها رئيس تحرير تلفزيوني سابق، يدعى مارتن أوندراتشيك، للمضي أبعد من ذلك مع شراء مروحية قتالية من طراز بلاك هوك بقيمة تقدر بـ 3.6 مليون يورو".

 
وقال مارتن أوندراتشيك: "نريد أن نقول للعالم إن أوكرانيا تحتاج إلى هذه الأشياء"، موضحا أنه "بعد ثلاثة أشهر من قيام الموقع بجمع تبرعات لشراء دبابة هجومية لأوكرانيا، وقعت الحكومتان الهولندية والدنماركية اتفاقية تنص على شراء العشرات من المركبات المدرعة من جمهورية التشيك لتزويد كييف بها، لقد حدث الشيء نفسه بعد أن أرسلنا نظامًا مضادًا للطائرات بدون طيار، ونحن نعلم جيدًا أن الجيش الأمريكي يملك آلاف طائرات البلاك هوك"، لافتا إلى أن "الجو تغير داخل المجتمع خلال عام، والأموال أصبحت تصل بشكل أبطأ"، مؤكدا عزمه "جمع المبلغ اللازم خلال 150 يومًا لاقتناء المروحية".

وختمت الصحيفة تقريرها بالقول: إنه "مع ذلك، يدرك المسؤولون عن هذه المبادرة التشاركية أن وتيرة التبرعات تميل إلى التباطؤ، وبعد الأيام الثلاثة الأولى من جمع المبلغ اللازم لشراء بلاك هوك، وصل المبلغ إلى 366 ألف يورو".

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الهجوم الروسي الرئيس الروسي السفارة الأوكرانية أوكرانيا جمهورية التشيك

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