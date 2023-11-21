استقالة مدرب منتخب التشيك رغم التأهل إلى يورو 2024

أعلن ياروسلاف سيلهافي عن الاستقالة من منصب المدير الفني لمنتخب التشيك، بعد أن قاد الفريق للتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية المقبلة - يورو 2024، المقررة في ألمانيا.

وحسم منتخب التشيك تأهله إلى نهائيات يورو 2024، إثر الفوز على مولدوفا 3 / 0، أمس الإثنين، في الجولة الأخيرة من مباريات المجموعة الخامسة في تصفيات يورو 2024.

تصريحات مدرب منتخب التشيك

وقال ياروسلاف سيلهافي في تصريحات للتليفزيون التشيكي، أدلى بها باسمه وباسم أعضاء الجهاز الفني، ونشرها الاتحاد التشيكي لكرة القدم في بيان: "رغم أننا سعداء الآن، لقد قررنا بالفعل قبل المباراة ألا نستمر".

Advertisements

وأضاف:"الضغوط كانت هائلة بالفعل، وأحيانا لم أكن أفهمها.. وهذا ساهم أيضا في اتخاذنا هذا القرار".

وتابع: "أنا مقتنع بأننا أدينا عملنا، وقد تركنا نتائج جيدة".

مسيرة سيلهافي مع منتخب التشيك

ويتولى ياروسلاف سيلهافي تدريب منتخب التشيك منذ عام 2018، وكان من المفترض أن ينتهي عقده في نهاية نوفمبر الجاري.

وكان سيلهافي قد قاد التشيك للوصول إلى دور الثمانية في النسخة الماضية من كأس الأمم الأوروبية، التي أقيمت عام 2021، لكن الفريق أخفق في التأهل إلى نهائيات كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، كما تأهل إلى نهائيات يورو 2024 عبر الجولة الأخيرة في التصفيات أمس.

وكان سيلهافي قد أطاح في مطلع هذا الأسبوع بثلاثة لاعبين من منتخب التشيك، بسبب انتهاك قواعد المنتخب، حيث قاموا بالذهاب إلى ملهى ليلي.

نظام ملحق تصفيات يورو 2024

ويشارك في ملحق تصفيات كأس أمم أوروبا - يورو 2024، 12 منتخبا يتم تقسيمهم إلى ثلاث مستويات وكل مستوى يضم 4 منتخبات.

ومن المقرر أن تخوض المنتخبات في الثلاث مسارات مباريات نصف النهائي والنهائي ويتأهل المنتخب صاحب الصدارة من كل مستوى.

وتأهل 11 منتخبا إلى ملحق تصفيات يورو 2024 (البلاي أوف)، ويتبقى مقعد سيتم حسمه مساء اليوم الثلاثاء، وهم: بولندا، جورجيا، البوسنة والهرسك، لوكسمبورج، فنلندا، اليونان، أوكرانيا، أيسلندا، كازاخستان، إستونيا، الكيان الصهيوني، ويلز أو كرواتيا (يحسم الليلة).

موعد قرعة ملحق تصفيات يورو 2024

وستقام قرعة ملحق تصفيات يورو 2024، يوم الخميس الموافق 23 نوفمبر في مدينة نيون السويسرية، حيث ستنطلق في تمام الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت القاهرة، والثانية بتوقيت مكة المكرمة.

وسيتم إذاعة فعاليات القرعة عبر قناة بي إن سبورتس الإخبارية، وفي بث مباشر عبر موقع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”.

والجدير بالذكر أن مباريات نصف النهائي تصفيات يورو 2024، سيتقام يوم 21 مارس 2024 المقبل، بينما ستلعب مواجهات النهائي يوم 26 من نفس الشهر.