الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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خارج الحدود

بوتين يعرب عن امتنانه للسيسي ويطالب بهدنة طويلة الأمد في غزة

بوتين، فيتو
بوتين، فيتو

أدلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتصريحات حول العدوان الإسرائيلي على غزة، مؤكدًا ضرورة وقف إطلاق النار.

هدنة طويلة الأمد في غزة

وأكد بوتين خلال قمة استثنائية عبر الفيديو لمجموعة "بريكس" عقدت اليوم الثلاثاء بمبادرة من جنوب إفريقيا على  ضرورة هدنات إنسانية وإطلاق سراح الرهائن وإيصال المساعدات إلى غزة، لكنه شدد على أفضلية التوصل إلى تهدئة طويلة الأمد.

ووصف بوتين القمة الاستثنائية بأنها جاءت في الوقت المناسب.

وقال بوتين إن الوضع في غزة بما فيه من خسائر في الأرواح، ومعاناة للأطفال، يثير قلقا عميقا، مشيرا إلى أن صور عذاب الأطفال في غزة والعمليات الجراحية التي تجرى بدون تخدير تثير مشاعر خاصة.

وأكد أن الوضع الحالي هو نتيجة لرغبة الولايات المتحدة في احتكار مهمة حل الصراع، مؤكدا أنه أصبح من الواضح عدم جدوى المحاولات الفردية لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

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التسوية الفلسطينية الإسرائيلية

وجدد بوتين تأكيده على الموقف الروسي الذي وصفه بالثابت وغير الانتهازي بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.

وأكد في كلمته أن روسيا ودول "البريكس" يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، كما دعا إلى ضرورة بذل جهود مشتركة من جانب المجتمع الدولي بهدف تهدئة الوضع ووقف إطلاق النار وإيجاد حل سياسي للصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.

وتابع الرئيس الروسي: "لقد نشأ أكثر من جيل من الفلسطينيين في وضع يعمه الظلم، كما أن الإسرائيليين لا يستطعيون ضمان أمن دولتهم"، مشيرا إلى أن كل هذا كان نتيجة لتخريب قرارات الأمم المتحدة التي تنص على إنشاء دولتين مستقلتين إسرائيل وفلسطين تتعايشان بسلام".

كما أعرب بوتين عن امتنانه للرئيس عبد الفتاح السيسي على مساعدته في إجلاء المواطنين الروس من غزة.

اليوم، قمة استثنائية لـ"بريكس" حول غزة بمشاركة بوتين والأمين العام للأمم المتحدة

بريتوريا وتل أبيب تتبادلان استدعاء السفراء، تفاصيل قمة بريكس حول غزة بمشاركة بوتين

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