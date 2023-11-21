أخبار الفن اليوم.. محمد رمضان يصل السعودية للمشاركة في موسم الرياض.. وطارق لطفي يكشف تفاصيل مشاركته في العتاولة

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة، من أبرزها تفاصيل مشاركة الفنان طارق لطفي في بطولة مسلسل العتاولة مع النجم أحمد السقا خلال رمضان المقبل 2024.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

يشارك الفنان طارق لطفي في بطولة مسلسل العتاولة مع أحمد السقا الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2024 وتدور أحداثه في إطار شعبي.

وصل الفنان محمد رمضان، اليوم الثلاثاء، إلي المملكة العربية السعودية، وذلك إاستعدادا لحفله ضمن فعاليات موسم الرياض 2023 ومن المقرر إقامة الحفل يوم 24 نوفمبر الجاري.

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