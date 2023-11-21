الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

تعرف على موعد حلقة على الحجار مع محمود سعد في sold out (صور)

محمود سعد وعلي الحجار،
محمود سعد وعلي الحجار، فيتو

 يحل الفنان علي الحجار ضيفا على الإعلامي محمود سعد في برنامج "soldout”، على شاشة cbc، وذلك يوم الجمعة المقبل في تمام الساعة 9 مساء.

كواليس حلقة علي الحجار مع محمود سعد 

 ومن المفترض أن يكشف علي الحجار خلال حلقته مع محمود سعد في برنامج sold out، مشاريعه الفنية المقبلة والعديد من الأمور الأخرى.

 

 

جدير بالذكر أنه في أكتوبر الماضي أحيا المطرب علي الحجار، احتفالية "مصر 5000 سنة حضارة.. 50 سنة عبور"، والتي نظمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة، على خشبة مسرح السامر بالعجوزة، بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصارات أكتوبر المجيدة. 

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حفل علي الحجار

وتألق علي الحجار خلال الحفل بباقة من أجمل أغانيه، وعدد من الأغاني الوطنية، ومنها: “بوابة الحلواني، ريشة، من غير ما تتكلمي، زي الهوا، المال والبنون، العروسة، ماتمنعوش الصادقين، مسألة مبدأ، عارفة، تجيش نعيش”. 

 واختتم علي الحجار حفله بغناء ميدلي النصر وضم أغاني: "الله أكبر، رايحين شايلين في ايدنا سلاح، خلي السلاح صاحي، دولا مين، احلف بسماها"، حيث رفع الجمهور الأعلام الوطنية في نهاية الحفل في مشهد رائع. 

احتفالية انتصارات أكتوبر 

وكانت احتفالية "مصر 5000 سنة حضارة.. 50 سنة عبور" قد بدأت بعرض فيلم تسجيلي عن الحرب المجيدة، وذلك على أنغام أغنية "رايحين شايلين في ايدنا سلاح".

 

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علي الحجار اغاني علي الحجار الفنان علي الحجار محمود سعد

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