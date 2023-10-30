لقاء سويدان تكشف طبيعة دورها في مسلسل "الوصفة السحرية"

لقاء سويدان، قالت الفنانة لقاء سويدان إنها بدأت تصوير مشاهدها في المسلسل الجديد “الوصفة السحرية”.

وأضافت لقاء سويدان لـ فيتو، أنها تجسد خلال العمل شخصية “هانيا” وهي دور جديد عليها تماما، وتظهر فيه بـ لوك مختلف.

وتشارك الفنانة لقاء سويدان في بطولة العمل رفقة كل من: شيري عادل، وإسلام جمال، وهيدي كرم، وميرهان حسين، وعماد رشاد، من إخراج: خيري سالم.

لقاء سويدان

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان مسلسل “وسط البلد 2” والذي عرض قبل رمضان الماضي عبر شاشة قناة MBC وحظي دورها في المسلسل على ردود أفعال إيجابية واسعة.

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بطولة مسلسل “حرب الجبالي”

وتشارك الفنانة لقاء سويدان في بطولة مسلسل “حرب الجبالي”، إلى جانب عدد من النجوم من بينهم؛ رياض الخولي، وأحمد رزق، وصلاح عبد الله، وفردوس عبد الحميد، وآخرون.

مسلسل "أيام"

كانت الفنانة لقاء سويدان شاركت مؤخرا في مسلسل "أيام" الذي عرض على شاشة mbc.

وظهرت “لقاء” ضمن أحداثه بالحجاب، حيث تجسد من خلاله شخصية امرأة مصرية محجبة تكافح من أجل زوجها الذى يتعرض لحادث وتضحى من خلاله خاصة أن العمل يقدم الحارة المصرية.

مسلسل "أيام"، من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام أحداثه في 45 حلقة فى إطار شعبى.