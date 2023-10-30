الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

لقاء سويدان تكشف طبيعة دورها في مسلسل "الوصفة السحرية"

الفنانة لقاء سويدان،
الفنانة لقاء سويدان، فيتو

لقاء سويدان، قالت الفنانة لقاء سويدان إنها بدأت تصوير مشاهدها في المسلسل الجديد “الوصفة السحرية”.

 

وأضافت لقاء سويدان لـ فيتو، أنها تجسد خلال العمل شخصية “هانيا” وهي دور جديد عليها تماما، وتظهر فيه بـ لوك مختلف.

وتشارك الفنانة لقاء سويدان في بطولة العمل رفقة كل من: شيري عادل، وإسلام جمال، وهيدي كرم، وميرهان حسين، وعماد رشاد، من إخراج: خيري سالم.

لقاء سويدان

يذكر أن آخر أعمال الفنانة لقاء سويدان مسلسل “وسط البلد 2”  والذي عرض قبل رمضان الماضي عبر شاشة قناة MBC وحظي دورها في المسلسل على ردود أفعال إيجابية واسعة.

Advertisements

 

بطولة مسلسل “حرب الجبالي” 

وتشارك الفنانة لقاء سويدان في بطولة مسلسل “حرب الجبالي”، إلى جانب عدد من النجوم من بينهم؛ رياض الخولي، وأحمد رزق، وصلاح عبد الله، وفردوس عبد الحميد، وآخرون.

 

مسلسل "أيام"

كانت الفنانة لقاء سويدان شاركت مؤخرا في مسلسل "أيام" الذي عرض على شاشة mbc.

وظهرت “لقاء” ضمن أحداثه بالحجاب، حيث تجسد من خلاله شخصية امرأة مصرية محجبة تكافح من أجل زوجها الذى يتعرض لحادث وتضحى من خلاله خاصة أن العمل يقدم الحارة المصرية.

 

مسلسل "أيام"، من تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة حورية فرغلى وشيرى عادل، رياض الخولى، سلوى خطاب، محمود حجازى، مصطفى عبد السلام  أحداثه في 45 حلقة فى إطار شعبى.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، كأس مصر , دوري القسم الثاني , دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 

 

لقاء سويدان الفنانة لقاء سويدان مسلسل الوصفة السحرية الفن اخبار الفن

مواد متعلقة

أخبار مصر: فيديو لرواد مهرجان الموت قبل طوفان الأقصى، سر غياب الطيران الإسرائيلي، إحالة لقاء سويدان وميدو عادل للتحقيق

الأكثر قراءة

سفيرة أمريكا بالأمم المتحدة تنقل قلقها لإسرائيل بشأن قطع الاتصالات في غزة

رئيس فيوتشر: الأولوية للأهلي لو طلب لاعبين من فريقنا

رئيس وزراء الاحتلال يلوح بوقف المساعدات عن غزة والبيت الأبيض يعلق

فنان شهير يدعم حملة مقاطعة المنتجات الأمريكية والإسرائيلية بشرط

جيش الاحتلال: معركتنا طويلة وصعبة ضد حماس لكننا نستخدم كل إمكانياتنا لكسبها

المتهم بطعن الطفل الفلسطيني حتى الموت في أمريكا يدفع ببراءته

إيكونوميست: الطائرات الأمريكية في شرق المتوسط تغذي إسرائيل استخباراتيا بغزة

إيريني عبد الشهيد: ختان الإناث يحرمك من دخول الكنيسة في قنا (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الجدي والدلو والحوت

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الأسد والسرطان والعذراء

توقعات الأبراج حظك اليوم الثلاثاء 31-10-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 31-10-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

المزيد

خدمات

المزيد

تسليم دفعة جديدة من شقق سكن مصر بالقاهرة الجديدة 5 نوفمبر

استقرار سعر اليوان الصيني في البنك المركزي

النفط يهبط بأكثر 1% وترقب للفيدرالى الأمريكى

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الإثنين 30-10-2023 في بداية التعاملات

المزيد

انفوجراف

ميسي يواصل كتابة التاريخ.. قائمة الفائزين بجوائز الكرة الذهبية 2023 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الظهر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، موعد أذان الفجر اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 31 - 10 - 2023 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إدارة بايدن ترفض طلب الجمهوريين للفصل بين المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل