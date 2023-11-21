راغب علامة ينعي فرح عمر وربيع المعماري: استهدفهم العدو ليخفي هزائمه العظيمة

نعى النجم اللبناني راغب علامة عبر حسابه الشخصي على موقع التغريدات الشهير "اكس" (تويتر سابقا)، مراسلة قناة الميادين فرح عمر والمصور ربيع المعماري، اللذين استشهدا اليوم الثلاثاء جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.

راغب علامة ينعي فرح عمر وربيع المعماري

وكتب راغب علامة قائلا: "أحر التعازي للإعلام الحر وللميادين ولشعب لبنان وشعب فلسطين بوفاة الشهداء فرح عمر.. و⁧‫ربيع المعماري ، بعد أن استهدفهم العدو الإجرامي خلال ممارسة عملهم الشريف، لكي يخفي هزائمه العظيمة باستهداف المدنيين والصحفيين".

Advertisements

العدوان الإسرائيلي

وتابع: "أننا نشهد اليوم بداية نهاية إسرائيل التي ارتكبت أفظع المجازر بحق المدنيين والأطفال العزل، وانتهكت كل القوانين الدولية.. ‏بعد اليوم على العالم الحر أن يعمل لمحاسبة المجرمين في كل المحاكم الجنائية الدولية، ولهم ايضًا حساب رب العالمين بإذن الله".