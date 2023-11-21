بعد تألقها في مسلسل صوت وصورة، 10 معلومات عن ناردين فرج

مسلسل صوت وصورة، تألقت الفنانة ناردين فرج في مسلسل صوت وصورة، الذي نجحت من خلاله في تقديم شخصية جديدة عليها، وهي شخصية المحامية ماجدة علوان التي تدافع عن أسرة عصام الصياد، ويتم الكشف بعد ذلك أنها كانت متزوجة من عصام في السر.

من هي ناردين فرج؟

ناردين فرج إعلامية وفنانة من مواليد ٢ سبتمبر عام ١٩٨١

درست إدارة الأعمال

عملت في بداياتها كمقدمة برامج تليفزيونية وإذاعية

كانت بدايتها في إذاعة “نجوم FM” حيث كانت تقدم برنامجا صباحيا

عملت في برنامج ET بالعربي

قدمت برنامج أحلى صوت للأطفال ج٢ وج٣

شاركت في تقديم موسمين من برنامج The Voice

قدمت فقرة "Arabs Got Talent Extra"

مسلسل فوق مستوى الشبهات عام ٢٠١٦ كان أول مشاركاتها في عالم التمثيل بشخصية مريم

حصلت من خلال مسلسلات الغرفة ٢٠٧ وصوت وصورة على مساحة كبيرة لتثبت إمكانياتها في عالم التمثيل

تفاصيل الحلقة ٢٩ من مسلسل صوت وصورة

شهدت الحلقة ٢٩ من مسلسل صوت وصورة مفاجئة من العيار الثقيل حيث اعترفت رضوى أنها من قتلت عصام الصياد وذلك تحت ضغط من محاميها لطفي عبود الذي هددها بترك القضية والتخلي عنها إن لم تخبره بأنها لها علاقة بجريمة القتل أم لا.

وخلال الحلقة ٢٩ من مسلسل صوت وصورة يبلغ عبد الغني عن سعاد وحينما يذهب مع الضابط لضبط الكاميرا وفقًا لبلاغ عبد الغني لا يجد شيئا ويخرج عبّد الغني دون أن يعلم مصيره.

ويذهب إلى لطفي عبود طالب المساعدة دون جدوى فقرر أن يمكث في الشارع وبدأ في “الشحاتة”.

وخلال الحلقة أيضًا تحاول رانيا ووافي ونورا إيجاد دوبلير ليحل محل رضوى في القضية ولكنهم يجدون أنه يطالب ب ٣ مليون جنيه نظير هذه المهمة فيصرفون النظر، وتسافر نيرمين وأبنائها مع إيهاب إلى كندا بينما يتلقى الضابط حسين بلاغا من مجهول يفيد بضلوع إيهاب في جريمة القتل.

تفاصيل مسلسل صوت وصورة

ومسلسل صوت وصورة من بطولة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وآخرين، تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي اجتماعي حول جريمة قتل، ويجسد الفنان صدقي صخر خلال مسلسل صوت وصورة شخصية محام ولقد كشف عن صورة من كواليس تصوير العمل عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور إنستجرام.

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