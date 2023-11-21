طارق لطفي يكشف سر الموافقة على مشاركة أحمد السقا في العتاولة رمضان 2024

يشارك الفنان طارق لطفي في بطولة مسلسل العتاولة مع أحمد السقا الذي من المقرر عرضه في موسم رمضان 2024 وتدور أحداثه في إطار شعبي.

وكشف طارق لطفي عن موعد انطلاق تصوير مسلسله مع أحمد السقا، في تصريح خاص لفيتو: “هنبدأ تصوير مسلسل العتاولة في أول أسبوع مع شهر ديسمبر المقبل، استعدادا لعرضه في موسم رمضان 2024”.

وأكد طارق لطفي أنه وافق علي تقديم دوره في مسلسل العتاولة مع أحمد السقا لانه دور مختلف مشيرا إلى أنه يحرص دائما علي التنويع في أدوره.

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ويطل النجم أحمد السقا على الجمهور بشكلٍ قوي من خلال الشاشة الصغيرة بعملين دراميين مختلفين، الأول يعرض إلى إحدى المنصات الإلكترونية قريبا، أما الثاني يعرض في رمضان 2024.

وخلال السطور التالية ترصد فيتو تفاصيل أعمال أحمد السقا في الشاشة الصغيرة المقرر عرضها قريبا.

تفاصيل مسلسل أحمد السقا في رمضان 2024

بدأ الفنان أحمد السقا التحضيرات لمسلسله الجديد المقرر عرضه في رمضان 2024، وذلك بعد مشاركته في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “حرب” والذي تضمن 10 حلقات وشاركه البطولة محمد فراج.

وأكد المخرج أحمد خالد موسى في تصريح خاص لـ"فيتو" تعاونه مع أحمد السقا في مسلسله الجديد المقرر عرضه في رمضان 2024، مشيرا إلى أنه بدأ التحضيرات بالفعل استعدادا لتصويره خلال الفترة المقبلة.

وكشف أحمد خالد موسى عن تفاصيل أحداث مسلسل أحمد السقا في رمضان 2024، قائلا: تدور أحداثه في إطار شعبي.

تفاصيل مسلسل الجولة الأخيرة

كما يستعد الفنان أحمد السقا لعرض مسلسله الجديد الذي يحمل عنوان “الجولة الأخيرة” خلال الفترة المقبلة على إحدى المنصات الشهيرة ليجدد نشاطه الفني، بعد مسلسل حرب الذي عرض في رمضان الماضي.

ومسلسل الجولة الأخيرة من بطولة الفنان أحمد السقا وسحر رامي ورشدي الشامي وأشرف عبد الباقي وحنان سليمان وأسماء أبو اليزيد.

والمسلسل من تأليف محمد ندا وشاركه في الكتابة محمد الشخيبي ومن إخراج مريم أحمدي ومن المقرر عرضه قريبا علي إحدى المنصات.

يذكر أن أحمد السقا قدم مسلسل “حرب”، من 10 حلقات في شهر رمضان الماضي، وشارك في بطولته محمد فراج، أحمد سعيد عبد الغنى، إيناس كامل، سارة الشامي، مصطفى منصور، أحمد زنجرلى، عماد الطيب، محمد يوسف أوزو، أحمد أبو زيد، إبراهيم كمال، هشام حسين، حنان فكرى، ماجدة منير، شريف صبحى، محمد أبو النجا، وعدد من ضيوف الشرف، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال.

وفى سياق آخر يستعد أحمد السقا لفيلمه الجديد تلج أحمر، من تأليف عمر عبد الحليم وإخراج هشام الرشيدى وإنتاج وليد صبري، ومن بدء تصويره قريبًا فى روسيا، وفى نفس الوقت ينتظر عرض فيلم السرب، الذي يُعد من أضخم الأعمال السينمائية فى السنوات الأخيرة، ومن المقرر عرضه فى السينمات قريبًا، ويشارك فى بطولته نيللي كريم، شريف منير، محمود عبد المغنى، دياب، وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم كريم فهمي، آسر ياسين، وأحمد حاتم وآخرين، ومن تأليف عمرو عبدالحليم وإخراج أحمد نادر جلال.