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ثقافة وفنون

أحلام تحيي حفلا في الإمارات رفقة حسين الجسمي وبلقيس 1 ديسمبر

أحلام، فيتو
أحلام، فيتو

 تحيي الفنانة الإماراتية أحلام حفلا غنائيا يوم 1 ديسمبر المقبل على مسرح الاتحاد أرينا في أبو ظبي ضمن احتفالات دولة الإمارات العربية المتحدة بعيدها الوطني الـ 52.

ويشارك أحلام في إحياء الحفل الفنان حسين الجسمي، والفنانة بلقيس، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضور جماهيري كبير.

وفي وقت سابق خرجت الفنانة الإماراتية أحلام، عن صمتها، لتوجيه رسالة نارية لـ وئام وهاب الوزير اللبناني السابق ورئيس حزب التوحيد العربي، بعدما خرج الأخير بتصريحات عن أن إعادة إعمار لبنان عهدة حكام العرب، وبالقوة سيدفعون الأموال لإعمارها من جديد.

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وقال وئام وهاب خلال لقائه في إحدى القنوات اللبنانية: “نقدر نرجع نعمر لبنان، العرب غصب عنهم هيدفعوا ورجليهم فوق رقبتهم، هيدفعوا بالقوة إما بلدانهم بتتخرب.. بتشوفوا شو بيصير فيهم”.

 في هذا السياق ردت أحلام موجهة له رسالة شديدة اللهجة عبر حسابها على موقع X: “وإذا يطلع العيب من أهل العيب ما يتسمى عيب”.

أحلام تدعم الشعب الفلسطيني

على الجانب الآخر، كانت الفنانة أحلام الشمسي، أعلنت تضامنها مع القضية الفلسطينية وشعبها، وذلك بعد القصف العنيف التي تعرضت له على مدار الفترة الماضية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكتبت “أحلام”، عبر حسابها علي موقع الصور الشهير “انستجرام”:"اللهم استودعناك فلسطين أهلها وأطفالها وانت خير الراحمين".

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