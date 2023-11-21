الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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ثقافة وفنون

نانسي عجرم تهنئ فيروز بعيد ميلادها: رفيقة ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا

فيروز، فيتو
فيروز، فيتو

 

فيروز، هنأت المطربة اللبنانية نانسي عجرم الفنانة فيروز بعيد ميلادها من خلال حسابها على موقع التدوينات القصيرة تويتر.

وكتبت نانسي عجرم قائلة: ورغم كل المآسي ما رح ننسى نقلك: كبر البحر وبعد السما… منحبك! كل سنة وانت رفيقة ماضينا حاضرنا ومستقبلنا.. فيروز".

 

عيد ميلاد فيروز

 

وتحتفل اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023، جارة القمر الفنانة اللبنانية فيروز بعيد ميلادها الـ 88، حيث ولدت في مثل هذا اليوم من عام 1935 في جبل لبنان، وتعد أحد رموز الموسيقى والغناء العربي وأيقونة فنية من نوع خاص.

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نانسي عجرم

 

ومؤخرا شاركت المطربة نانسي عجرم بحفل ليلة روائع بليغ حمدي المُقام حاليا ضمن فعاليات الدورة الرابعة من فعاليات موسم الرياض بالممكلة العربية السعودية.

 

 

وقدمت نانسي باقة من روائع بليغ حمدي، إذ تغنت بـ العيون السود والأغنية الشهير  “أنا بعشقك” وسط تفاعل جماهيري.  

 

وعلقت على الحفل بــ: ليلة بألف ليلة وليلة مع الإحساس والحب وحين نتحدث عن الحب نتحدث عن بليغ حمدي.

 

 

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